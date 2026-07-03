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陪伴21年！金石堂中和環球店將熄燈 8/31最後營業日

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

大型連鎖書店金石堂再有門市即將熄燈。金石堂近日公告，位於新北中和環球購物中心、開業21年的「環球店」將營業至8月31日，消息曝光後引發不少老顧客湧入留言區表達不捨。從金石堂官網實體門市來看，目前金石堂全台實體門市共20家（含環球店），與過去全盛時期超過120家相比已大幅縮減。

金石堂在官方臉書表示，21年前在中和環球點亮燈光後，陪伴許多家庭走過成長歲月，成為不少孩子翻開人生第一本繪本的起點。如今因「階段性任務完成」，環球店將營業至8月31日，也邀請讀者把握最後時間回到店內走走，「摸摸熟悉的書架，翻翻曾經陪伴的繪本，一起珍藏這段21年的書香歲月」。

消息曝光後，大批網友紛紛留言感嘆。有民眾表示，「這間金石堂的人很多，結帳總是要排隊，選書也很好，居然也要結束了，好可惜。」也有人直言，「又一間時代的眼淚關了」、「中永和的金石堂快絕跡了」。

值得注意的是，金石堂近期已接連有門市結束營業，包括陪伴地方33年的新店店已於6月21日熄燈，位於台大醫院商場內的台大店也於6月底結束營業。根據官網最新資訊，目前全台實體門市共20家，若環球店8月底正式熄燈後，門市數將再減少一間。

金石堂 中和 環球購物中心

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