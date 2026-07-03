高溫假、豪雨假該放嗎？9成3上班族挺「災害假」入法

上周受到豪雨鋒面影響，全台多縣市宣布停班停課，台北市多處道路積淹水，民眾通勤受阻，再度掀起「災害型天氣放假標準是否該與時俱進」的討論。除了颱風之外，近年極端高溫、短延時強降雨頻繁發生，讓許多上班族認為現行放假制度已無法完全反映實際風險。

根據1111人力銀行最新「災害型天氣放假調查」顯示，高達93.1%的上班族支持將「高溫假、豪雨假、颱風假」納入《勞基法》保障，其中82%更表態「非常支持」，僅有4.3%不支持，反映多數勞工期待政府建立更明確一致的災害停班制度，兼顧工作權與生命安全。

調查顯示，對於高溫假制度，有49%支持所有工作者皆可適用，另有46.5%認為應依工作型態區分放假資格；至於放假標準，23.6%認為應以「體感溫度38度以上」為依據，22.8%主張依產業及工作型態區分，20.4%支持只要中央氣象署發布高溫特報即可放假。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，近年受到極端氣候影響，氣溫不斷創高、高溫天數也逐年增加，也讓高溫從「天氣議題」轉變為「職場安全議題」。尤其第一線戶外工作者長時間暴露在高溫環境，不但增加熱傷害風險，也可能降低工作效率與工安品質。

調查也顯示，53%的受訪者希望企業提供高溫津貼，50.9%希望避開中午戶外工作時段，41%期待增加休息時間；至於合理薪資方面，上班族認為戶外高溫工作8小時平均合理日薪約3322元，明顯高於一般工作水準，不過還是有8.1%的勞工反映，給再多都不願。至於問到哪些職業最需要優先適用高溫假，營建工地、搬運工被認為最需要，但有43.5%受訪者覺得所有工作皆適用。

除了高溫外，颱風假同樣引起勞工高度關注。調查指出，高達75.5%的上班族曾在颱風天仍必須外出工作，其中48.3%因工作性質無法停止運作，20.9%則因主管要求出勤，另有16.5%擔心被扣薪或扣假，不得不冒險上班。交叉分析更發現，颱風天仍需出勤比例最高前三大產業依序為醫療／照護／環境衛生（84.71%）、資訊科技業（81.25%）以及餐飲／住宿業（78.81%）。

調查發現，颱風天出勤時，有47.5%的受訪者表示公司「完全沒有提供任何協助」，僅有29.3%可搭計程車報公帳、23.4%享有加班費加成，16.5%獲得額外津貼。

另外，60.7%的勞工曾因颱風天衣物全身淋濕，29.7%遇到住家或公司附近淹水導致遲到，25.7%則因道路壅塞大幅增加通勤時間。至於合理報酬，上班族認為颱風天工作8小時平均合理日薪應達3408元，高於高溫工作的3322元，顯示勞工認為颱風天所承擔的風險更高，應有相對應補償。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，依現行《勞基法》及天然災害停止上班相關規定，颱風假並非法定有薪假，因此企業依法得不支薪。然而，從本次調查可發現，有28%的企業在颱風假停班時仍願意照常給薪，僅25.7%的勞工表示放颱風假會被扣薪水，還有39.1%坦言公司沒有明確規範，反映不同企業間做法差異甚大，容易造成勞資雙方認知落差。

張篆楷認為，近年極端氣候已逐漸成為常態，停班停課的目的在於保障民眾生命安全，而非讓勞工因配合政府防災措施承擔薪資損失。此次調查也顯示，多數勞工期待建立更明確的災害假制度，建議政府未來可廣納勞資雙方意見，研議颱風假給薪制度朝向更一致的方向規劃，例如逐步朝「停班照常給薪」機制討論，降低制度不確定性與勞資爭議，同時鼓勵更多企業提供優於法令的保障。對企業而言，在缺工時代，完善的災害照顧制度不只是員工福利，更是提升雇主品牌、留才攬才的重要競爭力。