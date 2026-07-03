雙颱共存 今高溫酷暑午後熱對流 巴威今晚轉強颱下周恐威脅台灣

各地天氣高溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，太平洋高壓影響東南風環境，各地今天維持晴時多雲天氣，白天高溫炎熱，各地大致有33至35度高溫，大台北、中南部局部36度或以上高溫機會，持續做好防中暑準備，並多補充水分。

午後受熱力作用雲量漸增，他預估西部山區、近山區及中北部山區午後有陣雨或雷雨機會，平地區域也有熱對流發展並擴散帶來短暫陣雨。下午至傍晚期間要多注意天氣的變化，外出可攜帶雨具，以備不時之需。

薛皓天表示，明天起至下周二，大致維持太平洋高壓邊緣偏南風環境，天氣型態仍為晴午後多雲，午後降雨大致趨向於中部以北、山區及花東縱谷，大台北午後局部也有短暫陣雨機會，其餘地區午後則是雲量增多。各地高溫約35度，南部、大台北地區局部持續有36度或以上高溫。

近期天氣重點，薛皓天表示，今天位於南海的熱帶性低氣壓，已增強為第10號颱風梅莎，今天登陸海南島並通過，明天清晨登陸中國與越南交界。後續因登陸後強度無明顯增強，將逐漸減弱為熱帶性低氣壓並消散，對台灣無影響。

另外關注的是今年第9號颱風巴威，今天凌晨2時已增強為中度颱風。薛皓天表示，因環境良好，依據氣象署預估可再於今晚增強為強烈颱風，此颱風後續大致沿著太平洋高壓邊緣向西北西移動，下周三將來到呂宋島東方遠海，此時太平洋高壓減弱，移動方向可能逐漸北轉。

他說，目前預報資料顯示有兩種可能性，若高壓減弱明顯，將北轉朝宮古島至琉球群島附近海域前進，不過這情況仍有機會對花蓮以北及北部海域發布海警，下周三起從事海上活動及沿岸活動須注意有長浪及較大風勢發生。若高壓減弱不明顯，則接近台灣的機會就大增，也不排除海陸警都發布。

未來幾天內是觀察期，薛皓天表示，目前傳統模式與AI模式看法仍有分歧，後續預報變化仍大，到了下周一預報模式對於路徑會較收斂，屆時對台影響會較明朗，持續追蹤最新的天氣資訊，並提前做好防颱準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。