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巴威開眼了！快速增強長胖將升格強颱 是否侵台明後天更明朗
巴威颱風今天凌晨2時增強為中度颱風，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，巴威颱風生成不到24小時已經增強為中颱，結構完整，颱風眼已經清楚可見，強度仍在快速增強中，預估今晚就可以達到強烈颱風等級，也就是有機會挑戰生成後36至48小時就達到強烈颱風的威力。
吳聖宇說，果然在良好海溫、大氣條件配合下，颱風發展的速度就會非常快，預報模式幾乎都有掌握到這種快速增強的情況。
巴威颱風預期會進入3至4天加速向西北西移動的階段，吳聖宇表示，除了速度加快之外，同時也要密切觀察它環流擴大的情況，預報資料大多預測未來這3至4天內除了威力增強以及加速移動外，颱風的環流也會明顯擴大（
含暴風圈半徑以及外圍環流範圍），這個颱風環流大小（SIZE）的變化，對於下周颱風北轉的情況可能會很重要，多加觀察留意。
吳聖宇表示，目前的路徑預報，仍是要看關鍵的下周三、下周四高壓調整以及颱風北轉的程度，傳統物理模式跟AI調整模式之間仍未能達成一致共識，不過差距已經較為縮小，應該明後天就會更趨於明朗，然後就準備進入實質討論風雨影響程度的階段。
如果直接侵襲台灣，他說，風雨會很強烈，而且全台皆受影響。反之如果北轉角度較大，在台灣以東到琉球群島一帶北上，因為這颱風預報範圍很大，台灣還是會有比較明顯的天氣變化情況。總之預先做好防颱準備，並且在下周四至12日之間有行程安排的民眾，要隨時做好可能必須要調整的情況。
此外，吳聖宇表示，至於南海西部的雲團，則是今天凌晨生成的今年第10號颱風梅莎，對台灣沒有影響。不過，未來兩三天內將為海南島、廣西以及廣東（含港澳）一帶造成影響，有機會出現明顯的降雨，要前往這些地方的民眾多留意。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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