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巴威即將睜開颱風眼 西行過程吃「大補丸」直逼今年風王 最新路徑曝光
巴威颱風今天凌晨增強為中度颱風，氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，中颱巴威眼區輪廓隱現，即將進入快速增強期。
目前從衛星雲圖上來看，眼區已經隱現，「觀氣象看天氣」表示，即將進入快速增強期，未來持續西行的過程，也會接上西南季風，「富涵豐沛水氣的大補丸」，環流大小也會快速膨脹。根據中央氣象署的預測，不僅早早已經預測巴威將增強至每秒60公尺的近中心風速、七級暴風半徑也將來到350公里，雙雙直逼今年風王的預測，可見在未來的一路上，環境是十分優異的。
「觀氣象看天氣」表示，而根據傳統物理模式及AI模式，目前仍維持傳統物理模式（EC、GFS）較為靠近台灣、具代表性的AI模式（AIGEFs、Google FNV3、EC AIFs）東北部海面北上的局面，AI方面也有較明顯的路徑分歧差異，系集間在後期的離散程度較高、可預報度仍稍低。
不論巴威颱風未來侵台與否，「觀氣象看天氣」表示，巴威的廣大環流及高強度，都會為下周四以後，台灣東部近海的風浪、海象變得十分惡劣，持續密切留意。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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