家庭旅遊怎規劃？十大人氣旅行社排行榜 孝親、親子行程一次搞定

旅行最迷人的地方，是與重要的人一起走過沿途風景。近年來，「家族旅遊」逐漸成為重要趨勢，當祖父母、父母與孩子跨越世代同行，那些一起看過的景色、聊過的話題、共享的晚餐，甚至旅途中不經意的笑聲，都是多年後會讓家人反覆提起的溫暖片段。

想讓不同年齡層都能盡興旅行，比想像中更考驗規劃能力。長輩在意舒適便利、孩子期待新鮮趣味，大人則希望在有限假期裡兼顧品質與效率。從交通銜接、住宿安排到行程節奏，每個環節都考驗著規劃能力。也因此，越來越多家庭選擇透過專業旅行社協助安排，將繁瑣準備交給專家，讓旅途少了奔波與擔憂，多了從容與陪伴。

隨著家庭旅遊需求日益多元，旅行社也陸續推出親子同遊、三代共遊、客製化包團與主題式度假等多元產品，滿足不同家庭對理想假期的想像。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點「十大人氣家庭旅遊旅行社」，帶你找出最受網友青睞的旅遊夥伴，讓每一次出發，都成為一家人共同期待、也值得長久珍藏的美好回憶。

No.1 東南旅遊

翻攝官網／東南旅遊

翻攝官網／東南旅遊

創立超過65年的東南旅遊，是台灣老字號旅行社代表之一，憑藉穩定服務品質與遍布全台的實體門市，長年累積深厚口碑。許多網友大力推薦，「東南跟過日本團，導遊還不錯」、「東南推，暑假剛和家人去新馬五日住宿餐點都不錯，環球影城玩樂時間很充足，還有買到可愛小小兵」、「我家十幾年都跟東南」、「推！東南旅行社是老牌的旅行社、有口碑，出國十幾次都是找東南旅行社」、「東南旅遊的日韓旅行團蠻有名，至今依然是許多家庭客與長輩的首選」。

韓國一直是年輕旅客最喜愛的海外目的地，隨著孝親旅遊與三代同堂出遊升溫，如何兼顧不同世代喜好，也成為行程規劃的重要課題。東南旅遊攜手人氣網紅肉比頭推出的「釜山豪華耍廢之旅」，便以自然景觀、文化景點、韓系打卡熱點與特色美食串聯旅程。餐食特別考量台灣旅客口味，安排清爽養生的南瓜煙燻鴨、米其林推薦的河豚鍋、口感鮮嫩的現烤鰻魚飯等特色料理，讓長輩吃得習慣、年輕人也能盡情拍照打卡，一次滿足全家需求。

除了日韓熱門市場，近年東南亞旅遊也快速崛起。其中，北越下龍灣憑藉壯麗景色與悠閒氛圍，成為不少家庭旅遊的新選擇。親子網紅六一遛阿寬推薦的「北越新視界5日」，主打三代共遊輕鬆度假模式，東南旅遊貼心照顧各年齡層需要，不僅安排頂級日遊船飽覽下龍灣海上奇景，還結合熱氣球體驗、鐘乳石洞聲光秀大餐與親子友善的五星級飯店住宿，讓忙碌的三明治世代帶著全家出國，也能輕鬆無負擔。

想要跟團的便利，又想要自由行的彈性？東南旅遊觀察發現，近年結合兩者優勢的「跟團半自助」，正受到年輕族群與家庭旅客青睞，既能輕鬆走訪經典景點，也能讓子女卸下導遊兼司機的壓力。當長輩選擇在飯店休息或悠閒慢遊時，年輕世代也能自由安排購物、咖啡廳或熱門景點，完美解決跨世代旅遊常見的喜好不同、體力節奏難同步的經典矛盾。

對許多想帶父母出國圓夢，卻不想全程身兼導遊、司機與翻譯的旅客來說，東南旅遊成功抓住「盡孝也能輕鬆享受」的痛點，成功登上家族旅遊討論度最高的冠軍品牌。

No.2 雄獅旅遊

翻攝官網／雄獅旅遊

翻攝官網／雄獅旅遊

對長輩來說，漫步溫泉鄉、欣賞山海景色是難得的放鬆時光；親子族群則喜歡搭乘特色列車、探索自然景觀。以雄獅旅遊「九州全覽」為例，行程結合由布院、金鱗湖、高千穗峽等經典景點，並安排溫泉飯店與海鮮特色美食，兼顧自然景觀與休閒度假氛圍。

近年另一個快速成長的家庭旅遊趨勢則是郵輪旅行，雄獅旅遊推出2026熱門家族旅遊推薦專頁，布局多條亞洲郵輪航線，台灣出發的有歌詩達郵輪莎倫娜號、地中海郵輪、麗星郵輪探索星號等，旅客不用頻繁整理行李，就能一次走訪多個城市。

郵輪上餐廳、表演、泳池與休閒設施齊全，長輩能悠閒欣賞海景，小朋友也有豐富活動空間，被不少網友視為三代同堂出遊的輕鬆選擇。網友提到，「郵輪旅行改變了對旅遊的想像」、「我們這趟搭乘的三天兩夜航程，整體感覺非常輕鬆舒適，不用趕景點、不用一直換交通工具，只要登船、放好行李，就能一路放空吃喝玩樂」。

No.3 可樂旅遊

可樂旅遊提供團體旅遊、自由行、郵輪到機票與訂房服務，產品版圖橫跨五大洲，除了經典觀光路線外，也擅長打造特色主題旅遊，從日本觀光列車、滑雪假期、運動賽事，到熱氣球、賞櫻賞楓等季節限定玩法，都吸引不少旅遊愛好者關注。針對家族旅遊部分，提供客製化包團與迷你小團服務，可透過專車輕鬆出遊，獨立成團、彈性調整行程。

有網友分享經驗，「我們家去年是找可樂旅遊辦家族親子團」、「之前帶小孩跟爸媽去，真的服務的很好」、「剛繳完北海道訂金超開心！這次選可樂旅遊，客服回應快又有溫度，連小孩過敏食材都主動確認三次」。

No.4 找到了旅行社

如果說日韓是家庭旅遊的入門款，那麼歐洲往往是許多父母退休後最想完成的夢想清單之一！找到了旅行社（雙向旅行社）在深耕熟齡旅客市場。旗下產品以法國、義大利、德國、瑞士等經典歐洲國家為主，強調深度體驗與舒適節奏。相較於年輕人喜歡快閃式自由行，不少家庭更願意趁著父母身體健康時，安排一次較長天數的歐洲圓夢旅行。

尤其近年歐洲河輪與慢旅行概念興起，不少三代同堂家庭開始傾向選擇交通移動較少、住宿品質穩定的產品，希望在有限的假期中留下更多相處時光。Google網友評論提及，「巴爾幹半島17天行程，領隊專業度極高，對巴爾幹各國歷史文化、宗教背景與地理環境講解清楚又生動，內容豐富且有深度」、「瑞士旅遊半自助團體旅遊，不像以前比較固化」、「芬蘭十日遊，整體的體驗遠遠超出我的期待，必須給五顆星評價」。

No.5 五福旅遊

翻攝官網／五福旅遊

翻攝官網／五福旅遊

有網友在Google留下評論，「沖繩行程讓小孩有愉快的日本旅遊體驗」、「和家人帶年長的媽媽參加五福旅行社的北海道行程，因為領隊的專業帶領，有個很愉快的旅程，這將會是我們人生中很美好的回憶」、「家庭旅遊安排釜山行五天四夜，行程安排的很流暢、很精彩」。

五福積極布局日本、韓國與東南亞市場，尤其暑假期間推出許多親子導向產品，包含沖繩美麗海水族館、沖繩兒童王國，以及韓國愛寶樂園、樂天世界等主題樂園行程都曾是主打商品。其中，沖繩向來被視為最適合親子旅遊的日本地區之一，除了飛行時間短，也擁有海洋館、動物園與海灘度假資源；韓國雙樂園產品則能滿足孩子放電需求。

No.6 行家旅遊

說到許多人心中的夢幻旅遊清單，「追極光」絕對榜上有名。近年北歐旅遊熱度持續升溫，不少家庭也選擇趁著父母退休或重要紀念日，一起完成這趟人生夢想之旅。

行家旅遊以北歐極光、頂級郵輪、特殊線路等深度行程聞名，看準極光旅遊需求，推出多條北歐主題產品，從冬季熱門的破冰船、極光玻璃屋，到結合哈維拉郵輪與羅浮敦群島的深度行程，再到高CP值的秋季極光路線，滿足不同旅客需求。

網友分享評價指出，「我與父母親參加了埃及豪華五星郵輪火車10日遊，行程安排精彩豐富，玩得很開心」、「很幸運看到想看的極光，快樂出國、平安回國」、「今年第一次帶家人去歐洲旅遊，領隊很專業，導遊也不時會關心我母親及各位團員的體力狀況，控制行程腳步，讓大家都能很悠閒的享受這趟旅遊假期」。

No.7 易飛旅遊

Threads上有人提問：「各位旅遊達人、旅遊記者、旅遊YouTuber，你們如何跟家人旅遊、帶長輩旅遊或是帶小孩旅遊？」其他網友紛紛回應，「真的不想太累，就跟團吧」、「如果自助，建議自己開車或包車，行程排少一點」。易飛旅遊北桃園分公司的小編也說：「跟團走對長輩比較友善啦！」

對於重視彈性與便利性的家庭旅客來說，易飛旅遊身為台灣較早投入線上旅遊服務的平台之一，結合機票、訂房與行程資源，讓旅客能快速完成旅遊規劃。除了熱門的團體旅遊商品外，也提供機加酒、自由行與客製化包團等多元選擇，從日本賞櫻賞楓、韓國、東南亞海島，到奧捷、義大利、瑞士等歐洲長程旅遊，應有盡有。

No.8 喜鴻假期

不想花太多時間研究行程、又希望控制旅遊花費嗎？若是預算有限，喜鴻假期是不少家庭客關注的選擇。品牌長年深耕日本、韓國及東南亞市場，以價格親民、行程豐富聞名，在家庭旅遊與孝親旅遊族群中擁有穩定人氣。在日韓熱門路線累積多年操作經驗，無論賞櫻、賞楓、溫泉度假或主題樂園行程，都有不少旅客分享正面評價。

旅遊討論區有網友分享提到，「可樂和喜鴻都有參加過，雖然不算高檔但有基本的品質在」、「因為家族當中長輩年紀都滿大了，實在無法安排自由行，最後我們選定喜鴻假期的五天四夜跟團」、「20年來都沒有跟團，對這次的經驗非常滿意」。

No.9 鳳凰旅遊

翻攝官網／鳳凰旅遊

翻攝官網／鳳凰旅遊

作為台灣旅遊業的老字號品牌，鳳凰旅遊是國內首家上市的綜合旅行社，擁有超過一甲子的市場經驗與穩定口碑，長期深耕歐洲、郵輪、主題旅遊等高品質產品。除了經典跟團行程外，也推出多元主題旅遊與客製化規劃服務，從文化巡禮、自然景觀到特色體驗行程一應俱全。

對於重視旅遊品質、希望帶著家人輕鬆出遊的旅客而言，鳳凰旅遊最大的特色在於行程規劃成熟、服務流程完善。網友推薦提到，「因為同行有長輩且人生地不熟，這次就以舒適跟團為目標找旅行社，最後選擇的是鳳凰旅遊，整體而言價格偏高，但住宿跟餐點的部分都相當不錯」、「多年來第一次全家出國時沒有任何吵架、意外、不愉快，從頭到尾都順順的看美景、吃美食、拍美照」。

No.10 燦星旅遊

近年積極轉型的燦星旅遊，除了提供傳統團體旅遊商品外，品牌最大的亮點之一，是推出多條獨家包機直飛航線，包含日本高知、秋田及泰國普吉島等熱門目的地。此外，燦星旅遊也結合台鋼集團資源，延伸出遊艇、帆船體驗及特色餐飲等主題玩法，讓旅程不只是走訪景點，更增添度假感與體驗感。

網友分享提到，「參加二月過年期間的日本東北溫泉團（秋田進出），導遊對行程掌控度高、對長輩小朋友照顧，充滿熱情的與我們介紹東北特色與各種有趣故事」、「參加日本東北秋田5日遊，好山好水及市區逛街的行程，一家六口玩得很開心，家族旅遊的好選擇」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年6月2日至2026年6月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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《網路溫度計DailyView》

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