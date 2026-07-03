台中男長菜花2年不就診達103顆 醫師清除到幾乎崩潰

30多歲男子日前到泌尿科就診，醫師檢查後驚嚇，對方下體、下腹部，就連大腿內側都長滿菜花、最大1公分，安排切除與電燒治療，切除74顆菜花、電燒29顆，103顆菜花讓醫師清除到幾乎崩潰。

李綜合醫院今天發布新聞稿，泌尿科主治醫師黃品叡表示，患者就診時自述，下體非常癢，時間長達2年，追問為什麼不要趕緊治療，患者透露就是不願意，後來被女友強行帶到醫院看病，才看到包括包皮、腹股溝、陰囊、大腿內側皆長滿菜花，好像「小菜園」。

黃品叡說，男子沒有其他病史，一開始下體發癢不以為意，自行到藥房買藥擦拭，但菜花沒有減少反而愈來愈多，癢到受不了就把菜花捏破，導致病毒擴散，大腿內也長了菜花；加上患者在工地上班，工作長時間流汗潮濕悶熱，褲子摩擦下，讓菜花數量愈長愈多。

黃品叡指出，他使用切除、電燒方式治療菜花，形容「數量多到自己快要崩潰」，總計有103顆菜花。他透露，在門診中不斷暗示、明示，要患者女友也要進一步檢查，但是，對方卻遲遲沒回答，不知對方是否已接受過治療。

黃品叡替患者進行其他性病篩檢，包含愛滋病、梅毒、淋病、披衣菌、人類乳突病毒、生殖器皰疹等，還好沒有感染愛滋病，但是皰疹病毒量是正常值4倍，後續給予藥物治療，同時持續追蹤。

黃品叡提醒，菜花治療後的3個月內是復發率高峰期，復發率達30%，一定要持續追蹤；如果發現有疑似肉芽，不要自行到藥房買藥塗抹，更不要切除捏破，穿過內褲全部丟掉換新，另一半也要接受檢查，建議接種HPV疫苗預防再次感染其他病毒，最重要的是要有正確安全性觀念。