巴威颱風眼牆雲系組織中 鄭明典：今明兩天發展條件趨有利 持續增強

「巴威颱風眼牆雲系組織中」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，眼牆雲系形成過程很多樣化，這次是多個對流胞相互環繞，逐漸連結起來。

鄭明典表示，巴威颱風增強速率不算快，但是穩定持續。環境條件分析大致指向，今明兩天發展條件趨有利，還會持續再增強。

今年編號第9號颱風巴威，已於今天凌晨2時增強為中度颱風，中央氣象署說，颱風中心位置在關島東方1300公里海面上（鵝鑾鼻東方3930公里海面上），以每小時24公里速度，向西進行。直至下周初期受到颱風北方太平洋高壓導引，將以西北西的方向接近琉球南方海面，這段時間環境條件非常有利颱風發展，強度上看強烈颱風、暴風半徑也將擴大。

氣象署說，下周後期颱風接近台灣以東海面，但路徑有逐漸北轉的趨勢，下周五、下周六將會是相對接近台灣的時候。但是氣象資料對於10天後颱風北轉的角度有相當大的不確定性，經驗上超過1周的颱風預報平均誤差可能超過1000公里，因此離台灣會多近、對台灣的影響為何，還需要再觀察。