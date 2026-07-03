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中醫診所「院長辭世」突停業！病患不捨湧入悼念：華陀在世

聯合新聞網／ 綜合報導
屏東縣昱榮中醫診所診所負責人徐榮澤院長辭世。圖／ 截自昱榮中醫診所FB
屏東縣昱榮中醫診所診所負責人徐榮澤院長辭世。圖／ 截自昱榮中醫診所FB

屏東縣昱榮中醫診所近日原公告因醫師臨時有事暫停看診，未料7月1日突然透過臉書宣布，診所負責人徐榮澤院長已辭世，診所即日起停止營業。消息曝光後，不少曾就診的病患湧入診所粉絲專頁留言哀悼，感謝徐醫師多年來的照顧，直呼「一路好走」。

昱榮中醫診所在臉書發布歇業公告表示，診所負責人徐榮澤院長已辭世，因此診所即日起停止營業，並感謝患者及家屬多年來對徐院長及診所的信任、支持與陪伴，表示「能夠守護大家的健康，是我們始終珍惜並深深感恩的緣分」。

診所指出，針對精油敷貼等自費項目退費事宜，目前正陸續整理相關資料，待作業完成後，將擇期透過診所臉書粉絲專頁及電話通知辦理退費，並對此次歇業造成的不便表達歉意。

此外，診所也另行公告，由於診斷證明書依法須由醫師本人親自開立，但負責醫師已離世，因此目前無法開立診斷證明書。經與相關單位確認後，如患者有證明就醫紀錄需求，可提供就診期間病歷紀錄作為就醫證明文件，並提醒民眾可先向保險公司或相關受理單位確認所需文件，再向診所提出申請，以免往返奔波。

公告指出，病歷紀錄受理及領取時間為7月2日、3日及7月6日、7日，每日上午10時至下午4時，7月4日、5日則暫停受理，並建議民眾前往前先來電通知，以利診所預先列印病歷，縮短等候時間。

消息曝光後，不少病患紛紛湧入診所臉書留言追悼，有人表示，「謝謝醫生，醫術精湛猶如華陀在世，阿彌陀佛，一路好走。」也有患者說，「徐醫生謝謝您！您辛苦了！兩年來信任的診所和仔細的醫生！一路好走。」另有長期就診患者不捨表示，每週都會找徐醫師看診，針灸技術十分精湛，每次都能準確改善疼痛，沒想到突然傳出噩耗，盼徐醫師在另一個世界一切順心。

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