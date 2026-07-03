巴威最快今晚轉強颱 將是「傳說級」大型颱風 侵襲台灣或沖繩關鍵是它

巴威颱風今天凌晨2時已增強為中度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，中颱巴威目前距離台灣約3900公里，且仍處於快速增強階段最快今晚就有機會達到強烈颱風等級。由於環境條件相當有利它發展，未來巔峰強度預估可達每秒60公尺以上，暴風圈半徑預估可擴大至350公里左右，將是一個強度強、風場廣闊的大型颱風，「對許多颱風迷而言，可說是傳說等級」。

至於巴威颱風是否影響台灣？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前各主流模式對前期路徑已有高度共識，未來幾天將持續朝偏西或西北西移動。真正的分歧點，仍是在下周四接近日本琉球南方海域之後，屆時將視太平洋高氣壓的強度及勢力範圍而定。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，如果高壓維持較強，巴威颱風持續偏西，更接近甚至影響台灣。反之，若高壓減弱較快，則有機會提前北轉，朝日本琉球方向前進。目前整體預報對於後期仍存在不小的不確定性，因此，現在還不宜過早下定論再持續觀察兩三天，預報可望逐漸明朗。󠀠

另外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，無論巴威颱風是否侵襲台灣，受其龐大環流影響，下周三起，東半部沿海、北海岸及恆春半島一帶，都有發生長浪的機會，若有安排海邊、衝浪、潛水、釣魚或其他海上活動，建議提前取消或延期。󠀠

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。