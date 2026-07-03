中颱巴威來勢洶洶 賈新興曝下周影響台灣時程 颱風移動速度更要關注

巴威颱風昨天上午8時生成，今天凌晨2時就增強為中度颱風，下周可能影響台灣天氣。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，謹記颱風預報的誤差，颱風移動的速度更需要關注，颱風季已開始做好防颱準備工作。

近期天氣趨勢，他說，明天，午後各地山區、苗栗以北及宜蘭有局部短暫雨。周日，清晨台中以南沿海易有零星短暫雨，午後各地山區、嘉義以北及宜蘭有局部短暫雨。下周一，清晨嘉義以南沿海易有零星短暫雨，午後各地山區、台中以北及宜蘭有零星短暫雨。下周二至下周三，午後南投以北山區、花東山區及北北基宜有零星短暫雨。

賈新興表示，下周四，午後南投以南山區有零星短暫雨，傍晚起有受巴威颱風外圍環流影響的機率，北北基宜轉有陣雨。下周五至下周六中午前，有受巴威颱風影響的機率，全台有雨，桃竹苗以南山區及宜蘭山區有較大雨勢發生的機率。下周六午後至12日中午前，高屏及台東有局部雨。12日午後，各地有局部短暫陣雨。

賈新興說，持續觀察下周一後，太平洋高壓的預報趨勢，巴威颱風過後轉為偏強西南季風影響的天氣型態，台南以南易有雨，其它地區午後降雨明顯。7月中旬降雨偏多，7月下旬至8月上旬，台中以南降雨轉以偏多至正常的機率較高， 尤其是南台灣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。