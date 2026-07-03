中颱巴威持續增強長胖 AI模式估下周這時經過台灣至沖繩之間

關島東方的巴威颱風今天凌晨2時增強為中度颱風，根據中央氣象署預報資料，目前中颱巴威在台灣東方3930公里海面上，以每小時24公里速度，向西朝關島一帶到菲律賓東方海面進行，此颱風未來行經環境條件良好，有持續增強且暴風圈增大的趨勢。

巴威颱風中心附近對流開始爆發，逐漸增強，準備進入快速發展階段。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，路徑方面目前無明顯變化，下周四來到日本琉球南方海域時，此時高壓強弱及勢力範圍變化將是關鍵。還有很多天，路徑還會再變動，目前評估風雨影響程度、航班是否受影響，以及農作物是否要搶收等，都還太早。

但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，可以確定的是，下周三或下周四起，不管颱風有沒有來，台灣東部沿海、基隆北海岸、恆春半島，勢必有長浪發生，這段時間如有安排海上活動，做好取消的心理準備。

為什麼一直強調颱風路線變數很高？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，不必在這時候就恐慌，根據Google AI（FNV3）的路徑系集圖，也就如同目前各家預報，所報的大方向，預計巴威颱風會沿著高壓導引，一路向西，在下周末前，來到台灣東方海面後開始北轉，這部分的大方向幾乎確定。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，即便是目前各界公認最好的AI模式，此時此刻，也只能給出「颱風會經過台灣至沖繩之間」的預報，根本還完全無法具體收斂到侵襲何地，就更別提表現相對沒那麼好的其他模式了。若大眾有任何擔憂，提前先做好一些防颱準備是好的，想不想準備和颱風具體來否，本來就是兩回事。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。