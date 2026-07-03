快訊

川普再點名台灣！稱拿走100%業務 放話卸任前美國掌握60%晶片產能

媽才過世房產怎變哥的？桃園女為遺產開撕怒告兄長...卻踢鐵板

巴威恐以強颱接近台灣！專家驚喊「恐怖的怪獸」：size相當大

聽新聞
0:00 / 0:00

梅莎生成雙颱共存！巴威颱風下周逼近台灣 「這2天」最具威脅

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
中颱巴威未來預估以西北西方向行進，本周無影響，預估下周後半期朝琉球南方至台灣東方外海接近。圖／中央氣象署提供
中颱巴威未來預估以西北西方向行進，本周無影響，預估下周後半期朝琉球南方至台灣東方外海接近。圖／中央氣象署提供

目前太平洋地區有兩個颱風，在關島東方的第9號颱風巴威，今天凌晨2時增強為中度颱風，另外位於南海的熱帶性低氣壓今天凌晨2時發展為輕度颱風梅莎。

中央氣象署表示，梅莎颱風發展空間有限，未來朝海南島方向移動，對台灣天氣無直接影響。中颱巴威未來預估以西北西方向行進，不過距離仍遙遠，本周無影響，預估下周後半期朝琉球南方至台灣東方外海接近，持續注意氣象署最新資訊。

今天的天氣和昨天類似，氣象署說，受到太平洋高壓的影響，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，環境吹東南風，恆春半島及台東有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，氣象署表示，今天西半部高溫普遍來到33至36度，基隆及東半部32、33度，尤其大台北盆地、中南部內陸及近山區、宜蘭地區及花東縱谷溫度會再更高一些，局部可能來到36到38度左右，近中午前後紫外線偏強，可來到過量或危險等級。澎湖晴時多雲，28至32度，金門及馬祖晴時多雲，27至32度。

周六至周日太平洋高壓影響，各地為多雲到晴，僅台東及恆春半島有零星短暫陣雨；午後山區有局部短暫雷陣雨。下周一至下周三仍受太平洋高壓影響，各地為多雲到晴，僅台東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周四環境水氣逐漸增加，北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。下周五至下周六巴威颱風接近台灣東方海面，天氣不穩定，各地易有局部短暫陣雨或雷雨；12日水氣仍多，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周三起基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

颱風 氣象署 南海 巴威颱風

延伸閱讀

10縣市3日防高溫 颱風巴威估週末成強颱

氣象署曝巴威颱風最新動向 關注下周中後期北轉影響

中颱「巴威」今晚轉強颱挑戰年度風王 吳德榮：下周五、周六影響最劇

未來1周酷暑午後雷雨 雙颱將形成 專家曝它下周侵台關鍵變數

相關新聞

不要再用ChatGPT查新聞了！一文看懂4大主流 AI正確用法

不同任務要用哪個AI工具？一文帶你搞清楚。

新竹老城區的美食底蘊：從外吃到內的媽祖廟之旅

造訪城市，通常最主要的媽祖廟只有一間。但在新竹，有兩間，人們以消失在歷史中的新竹城廓為界，分為「內外媽祖廟」。 外媽祖位置從乾隆年間至今不變，主要為閩南泉州人背景的郊商成立。內媽祖廟位於城內，歷史上與官府合作密切，曾經遷址，主要的支持者背景為香山客家人。雖然時到今日，因為神尊有靈感，信徒們不分族群造訪心儀的廟宇。但內外媽祖廟的並存，可說是是新竹不同族群並存互動的明證。 而對饕客來說，由外而內、由內而外，這段一公里多一點的路徑，天后信仰的照護下，街區幾乎涵蓋了新竹最有底蘊的歷史小吃地帶，還包含了新竹市內各個信仰中心（城隍廟、關帝廟）以及菜市場，是拜訪新竹踏查的最佳推薦路徑。

中颱巴威持續增強長胖 AI模式估下周這時經過台灣至沖繩之間

關島東方的巴威颱風今天凌晨2時增強為中度颱風，根據中央氣象署預報資料，目前中颱巴威在台灣東方3930公里海面上，以每小時24公里速度，向西朝關島一帶到菲律賓東方海面進行，此颱風未來行經環境條件良好，有持續增強且暴風圈增大的趨勢。

梅莎生成雙颱共存 巴威颱風下周逼近台灣 這兩天最具威脅

目前太平洋地區有兩個颱風，在關島東方的第9號颱風巴威，今天凌晨2時增強為中度颱風，另外位於南海的熱帶性低氣壓今天凌晨2時發展為輕度颱風梅莎。

巴威恐以強颱接近台灣 專家：相當恐怖的怪獸 一定要完善各項防颱準備

熱帶性低氣壓TD10昨天上午8時增強為今年第9號颱風巴威。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據今晨最新環境場的分析，它進入到一個垂直風切弱（約5至15節）、高海溫（攝氏30至31度），以及高層外流輻散顯著的海域，這是非常適合熱帶擾動繼續發展增強的環境。因此，強度已於今晨快速增強為中度颱風，最快今晚再躍升為強烈颱風。

中颱巴威「龐然大物」 粉專：尚不確定是否侵台 若衝進來破壞力相當大

今年第9號颱風巴威（BAVI）昨天上午8時生成，已於今天凌晨2時增強為中度颱風，氣象粉專「觀氣象看天氣」以「龐然大物」形容，颱風季才剛開始，「就有大貨朝台灣接近」，根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，約在6至7天後，巴威颱風將來到台灣東南方約800公里的海面上，並朝西北方向移動，而且是一個既強又大的強烈颱風。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。