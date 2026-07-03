梅莎生成雙颱共存！巴威颱風下周逼近台灣 「這2天」最具威脅

目前太平洋地區有兩個颱風，在關島東方的第9號颱風巴威，今天凌晨2時增強為中度颱風，另外位於南海的熱帶性低氣壓今天凌晨2時發展為輕度颱風梅莎。

中央氣象署表示，梅莎颱風發展空間有限，未來朝海南島方向移動，對台灣天氣無直接影響。中颱巴威未來預估以西北西方向行進，不過距離仍遙遠，本周無影響，預估下周後半期朝琉球南方至台灣東方外海接近，持續注意氣象署最新資訊。

今天的天氣和昨天類似，氣象署說，受到太平洋高壓的影響，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，環境吹東南風，恆春半島及台東有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，氣象署表示，今天西半部高溫普遍來到33至36度，基隆及東半部32、33度，尤其大台北盆地、中南部內陸及近山區、宜蘭地區及花東縱谷溫度會再更高一些，局部可能來到36到38度左右，近中午前後紫外線偏強，可來到過量或危險等級。澎湖晴時多雲，28至32度，金門及馬祖晴時多雲，27至32度。

周六至周日太平洋高壓影響，各地為多雲到晴，僅台東及恆春半島有零星短暫陣雨；午後山區有局部短暫雷陣雨。下周一至下周三仍受太平洋高壓影響，各地為多雲到晴，僅台東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周四環境水氣逐漸增加，北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。下周五至下周六巴威颱風接近台灣東方海面，天氣不穩定，各地易有局部短暫陣雨或雷雨；12日水氣仍多，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周三起基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。