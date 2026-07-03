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巴威恐以強颱接近台灣 專家：相當恐怖的怪獸 一定要完善各項防颱準備

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
根據目前最新颱風運動的路徑研判，當巴威颱風接近台灣的時候，其強度應該會落在中度颱風上限至強颱等級之間。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
根據目前最新颱風運動的路徑研判，當巴威颱風接近台灣的時候，其強度應該會落在中度颱風上限至強颱等級之間。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

熱帶性低氣壓TD10昨天上午8時增強為今年第9號颱風巴威。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據今晨最新環境場的分析，它進入到一個垂直風切弱（約5至15節）、高海溫（攝氏30至31度），以及高層外流輻散顯著的海域，這是非常適合熱帶擾動繼續發展增強的環境。因此，強度已於今晨快速增強為中度颱風，最快今晚再躍升為強烈颱風。

「巴威，是個怪物風暴」，林得恩說，目前評估，巴威颱風在成為強颱之後，還會繼續再增強、再增胖。美國聯合颱風警報中心（JTWC）就預估，巴威颱風強度將可達到至少135節的峰值，而在一些中尺度預報模式則模擬，巴威颱風峰值的強度可能顯著更高，中心氣壓可以降至883毫巴，是個相當恐怖的怪獸。

他表示，根據目前最新颱風運動的路徑研判，當巴威颱風接近台灣的時候，其強度應該會落在中度颱風上限至強颱等級之間。加上它的size相當大，7級暴風圈半徑可達350公里，10級暴風圈半徑也在120公里，是個大型的強烈颱風。再次呼籲提醒大眾，一定要事前完善各項防颱準備，將巴威颱風可能肇致的災害或損失降至最低。

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