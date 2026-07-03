快訊

投資九把刀「功夫」慘賠…直言TaiwanPlus是災難！李遠為「制度」道歉

與蔣萬安防災較勁 只見賴總統的「韌性雙標」

中颱「巴威」今晚轉強颱挑戰年度風王 吳德榮：下周五、周六影響最劇

聽新聞
0:00 / 0:00

中颱巴威「龐然大物」 粉專：尚不確定是否侵台 若衝進來破壞力相當大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今年第9號颱風巴威約在6至7天後，來到台灣東南方約800公里的海面上，並朝西北方向移動，而且是一個既強又大的強烈颱風。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
今年第9號颱風巴威約在6至7天後，來到台灣東南方約800公里的海面上，並朝西北方向移動，而且是一個既強又大的強烈颱風。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

今年第9號颱風巴威（BAVI）昨天上午8時生成，已於今天凌晨2時增強為中度颱風，氣象粉專「觀氣象看天氣」以「龐然大物」形容，颱風季才剛開始，「就有大貨朝台灣接近」，根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，約在6至7天後，巴威颱風將來到台灣東南方約800公里的海面上，並朝西北方向移動，而且是一個既強又大的強烈颱風。

「觀氣象看天氣」表示，雖然目前還不確定是否會直接侵襲台灣，但如果直接衝進來，破壞力將相當大，建議民眾趁近幾日天氣穩定的時候，展開防颱準備，先行檢查、疏通住家附近渠道、加固招牌，並隨時留意颱風最新路徑動態、提高警覺。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 歐洲

延伸閱讀

巴威最快2天轉強颱！衝擊今年風王辛樂克 是否侵台下周三是關鍵

巴威颱風上午8時生成！恐成聖嬰年典型大型強颱 下周逼近台灣東方海面

中颱「巴威」今晚轉強颱挑戰年度風王 吳德榮：下周五、周六影響最劇

巴威颱風今生成巔峰可達強颱 粉專：模式有往東修正趨勢 路線仍有變數

相關新聞

巴威恐以強颱接近台灣 專家：相當恐怖的怪獸 一定要完善各項防颱準備

熱帶性低氣壓TD10昨天上午8時增強為今年第9號颱風巴威。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據今晨最新環境場的分析，它進入到一個垂直風切弱（約5至15節）、高海溫（攝氏30至31度），以及高層外流輻散顯著的海域，這是非常適合熱帶擾動繼續發展增強的環境。因此，強度已於今晨快速增強為中度颱風，最快今晚再躍升為強烈颱風。

中颱巴威「龐然大物」 粉專：尚不確定是否侵台 若衝進來破壞力相當大

今年第9號颱風巴威（BAVI）昨天上午8時生成，已於今天凌晨2時增強為中度颱風，氣象粉專「觀氣象看天氣」以「龐然大物」形容，颱風季才剛開始，「就有大貨朝台灣接近」，根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，約在6至7天後，巴威颱風將來到台灣東南方約800公里的海面上，並朝西北方向移動，而且是一個既強又大的強烈颱風。

今起高溫酷暑 吳德榮：中颱巴威爆發性增強 今晚轉強颱挑戰年度風王

巴威颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，巴威由輕颱增強至中颱，僅用18小時，屬爆發性增強。目前巴威颱風在關島東方海面，今晚續增強至強烈颱風，為「聖嬰年典型大而強之颱風」。

梅莎颱風今天凌晨2時生成 直撲海南島 對台灣無直接影響

中央氣象署發布颱風生成訊息，原位於南海的熱帶性低氣壓，已於今天凌晨2時發展為今年第10號颱風梅莎。氣象署說，預測未來朝西北方向移動，對台灣無直接影響。

玉山金融處方箋 助長者防詐

玉山銀行二日與台北市立聯合醫院簽署合作備忘錄，啟動「金融處方箋」跨域合作模式，串聯醫療與金融專業，強化高齡社會財務安全與日常生活保障，玉山銀行也是首家啟動該服務的銀行。

台新銀行推健康專區 完成任務賺點數

隨著高齡化社會來臨與生活型態改變，健康被視為現代人最具有價值的人生投資。台新銀行Richart Life宣布攜手子公司新光人壽及健康科技品牌永悅健康（H2U），推出全新「Go健康GoFit」專區，首創健康分級回饋機制，打造結合金融的一站式健康生活體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。