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中颱巴威「龐然大物」 粉專：尚不確定是否侵台 若衝進來破壞力相當大
今年第9號颱風巴威（BAVI）昨天上午8時生成，已於今天凌晨2時增強為中度颱風，氣象粉專「觀氣象看天氣」以「龐然大物」形容，颱風季才剛開始，「就有大貨朝台灣接近」，根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，約在6至7天後，巴威颱風將來到台灣東南方約800公里的海面上，並朝西北方向移動，而且是一個既強又大的強烈颱風。
「觀氣象看天氣」表示，雖然目前還不確定是否會直接侵襲台灣，但如果直接衝進來，破壞力將相當大，建議民眾趁近幾日天氣穩定的時候，展開防颱準備，先行檢查、疏通住家附近渠道、加固招牌，並隨時留意颱風最新路徑動態、提高警覺。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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