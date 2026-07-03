中颱「巴威」今晚轉強颱挑戰年度風王 吳德榮：下周五、周六影響最劇

巴威颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，巴威由輕颱增強至中颱，僅用18小時，屬爆發性增強。目前巴威颱風在關島東方海面，今晚續增強至強烈颱風，為「聖嬰年典型大而強之颱風」。

吳德榮說，巴威颱風未來並有挑戰今年4月辛樂克颱風所創下的風王紀錄（60米／秒）。巴威颱風將朝西北西前進，第5天、下周三行至琉球東南方海面。各國模式模擬顯示，5天之後強颱巴威持續向西北西逐漸轉向西北，逼近台灣東側海面，路徑的不確定性將逐漸擴大。不同的路徑，威脅必然不同，切勿急下定論，應持續觀察模式的調整。

今晨台灣上空雲層稀疏，各地無降雨。吳德榮說，今起熱如盛夏，今天至下周三太平洋高壓影響，各地晴時多雲，午後山區有局部短暫降雨的機率。全台最高氣溫約可升至38度左右，北部23至37度、中部23至36度、南部24至38度、東部23至37度。

吳德榮表示，巴威颱風大致下周四逼近，下周五、下周六影響最劇，12日脫離；但各地受威脅的程度，視颱風的動向而定，尚待持續觀察。

此外，南海的熱帶低壓已於今天凌晨2時已發展為輕颱梅莎。吳德榮表示，梅莎颱風將先後侵襲海南島、廣西一帶，對台無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。