台新銀行推健康專區 完成任務賺點數

隨著高齡化社會來臨與生活型態改變，健康被視為現代人最具有價值的人生投資。台新銀行Richart Life宣布攜手子公司新光人壽及健康科技品牌永悅健康（H2U），推出全新「Go健康GoFit」專區，首創健康分級回饋機制，打造結合金融的一站式健康生活體驗。

台新銀表示，「Go健康GoFit」專區上線，是台新布局健康生態圈的重要里程碑，為擴大客戶服務深度，Richart Life首度開放新壽網路會員加入健康活動，串聯台新銀與新壽雙方會員生態系。會員只要透過Richart Life App，即可參與閱讀健康文章享基本任務回饋，領取「GoFit健康券」後，還可解鎖累積每日步數、健康商城消費、體驗健康快拍等進階任務，完成即可獲得台新Point點數回饋。

此次「Go健康GoFit」專區亦同步導入多項功能升級。其中與永悅健康合作推出的「健康快拍」服務，運用人工智慧（ＡＩ）偵測技術，民眾僅需透過手機相機拍攝，即可在一分鐘內快速取得健康檢測報告，並獲得個人化健康文章、運動建議及商品推薦。此外，Richart Life也攜手早安健康打造專屬內容專區，提供多元且實用的健康知識。

三方更推出健康分級回饋制度。台新Richart卡友依完成健康任務數量晉升不同等級，次月至指定健康及保健通路消費可享加碼回饋，搭配台新Richart卡回饋最高可達百分之六點三。