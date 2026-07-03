玉山金融處方箋 助長者防詐

玉山銀行二日與台北市立聯合醫院簽署合作備忘錄，啟動「金融處方箋」跨域合作模式，串聯醫療與金融專業，強化高齡社會財務安全與日常生活保障，玉山銀行也是首家啟動該服務的銀行。

玉山金董事長黃男州指出，玉山銀行將以「金融處方箋」響應金管會推出的「全齡金融」，且期盼帶動更多金融機構與醫療院所共同投入，為高齡社會提供更完整的支持。對於協助失智症患者的友善金融，金管會銀行局長童政彰也希望其他銀行借鏡學習。

台北市立聯合醫院總院長王智弘表示，高齡及失智者的財務安全至關重要，醫療照護將不侷限於疾病診治，與玉山銀行跨界推動「金融處方箋」，正是結合醫療端早期辨識與金融專業防護，為民眾及家庭共同建構結合醫療照護與資產防護的安全網。

玉山銀行自二○二二年起，即與台北市立聯合醫院合作推動失智友善金融計畫，深化防詐宣導、安養信託與高齡友善服務流程，這次則更進一步攜手推出「金融處方箋」新服務，首批加入合作的玉山銀分行為營業部、城中分行、天母分行、南港分行，相關資產安全管理方案包括了指定聯絡人通知、帳戶安全管理、信用卡安全管理、信託服務、地籍與稅籍異動的連動通知，目前玉山銀已有三千多位客戶啟動交易指定聯絡人服務。

黃男州也表示，未來，玉山銀也將串聯政府、社區及照護資源，逐步擴大「金融處方箋」應用模式，讓金融安全支持更早介入、更貼近民眾實際需求，並持續完善高齡社會所需的支持體系。