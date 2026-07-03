快訊

地牛再翻身！單日連四震 晚間22時44分規模5.3 最大震度宜花2級

投資九把刀「功夫」慘賠…直言TaiwanPlus是災難！李遠為「制度」道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

兩段式加薪 軍公教明年調薪4％

聯合報／ 記者黃婉婷鄭媁柯美儀／台北報導
行政院昨端出軍公教待遇調整方案，稱台灣經濟成長亮眼，加上民間企業平均薪資與最低工資均成長，需要為軍公教加薪留才，兩階段加薪預計受惠人數達七十二萬人。示意圖。記者曾學仁／攝影
行政院昨端出軍公教待遇調整方案，稱台灣經濟成長亮眼，加上民間企業平均薪資與最低工資均成長，需要為軍公教加薪留才，兩階段加薪預計受惠人數達七十二萬人。示意圖。記者曾學仁／攝影

行政院會昨天通過明年軍公教待遇調整方案，今年七月一日起，專業加給、主管加給定額各調增兩千元，以此墊高整體薪資基數；明年再通案調薪百分之四。這是政府首度採兩段式加薪，行政院人事行政總處指出，盼讓基層人員對加薪更有感，預計有七十二萬人受惠。

行政院人事行政總處副人事長張秋元指出，政府是先透過定額提高專業加給和主管加給，將薪資分母做大，明年再以此為基礎，通案調薪百分之四，整體軍公教調幅就會更大，盼明顯提升公部門人才競爭力。

基層最高百分之九點九八

依此換算調幅，基層最高有百分之九點九八，主管最多百分之十一點五六。行政院長卓榮泰表示，核心精神在於「強化照顧基層人員」、「鼓勵擔任主管」及「提升公部門薪資競爭力」。

此外，明年初考、普考和高考三級初任人員起薪，分別為三萬八三六○元、四萬六七七○元，與五萬九四六○元；其中，初考初任人員月薪將高於大學畢業生薪資中位數三萬六千元。

針對調薪考量，卓榮泰說，台灣經濟成長率優於全球及主要經濟體，消費者物價指數持續上漲，民間企業平均薪資與最低工資均持續成長，為提升公部門現職人員薪資水準，經濟成長果實共享，落實照顧基層，希望藉由提高軍公教起薪，強化留才及攬才競爭力，帶動國內薪資成長等正向循環。

根據行政院核定的待遇提升方案，方案一為教師學術研究加給等「專業加給」，與「主管職務加給」，各定額調增兩千元，且自今年七月一日生效，今年所需經費約一百一十二億元，以追加預算方式因應。

方案二是明年通案調薪百分之四，預計年增經費約三百八十三億元，將納入明年度中央政府總預算；整體受惠範圍包含軍公教、技工工友及約聘僱人員，約七十二萬人。

人事總處試算加計專業加給、主管加給及通案調薪的累積效果。以一般公務人員為例，委任第一職等初任人員至簡任第十四職等非主管人員調幅，約在百分之九點九八至五點八八之間；其中初考、普考、高考三級初任人員的實質調幅，分別為百分之九點九八、八點八四、七點八，愈基層調幅愈高。

另外，主管加給部分，基層主管（委任第五職等組長）加最多，其與中階主管（薦任第九職等科長）、高階主管（簡任第十二職等司處長）調幅分別為百分之十一點五六、九點○四、七點二二，政院盼鼓勵人才留任接班。

全國公務人員協會理事長葉書羽表示，先前公務團體一直主張，希望可提高基層公務員的調薪幅度，這次人事總處有回應相關訴求；此外，這次在主管加給部分有所調整，可以鼓勵公務員願意承擔更多責任，整體給予政院正面評價。

教師工會認調幅偏保守

台灣教育產業工會等十個教師工會則認為，整體調幅偏保守，難以改善教師留才及學校行政人力流失問題，軍公教待遇調整必須告別過去「缺乏法律依據、高度依賴首長意志」的恩給式施捨，邁向建構公開、透明且科學的制度化常態。

軍公教 加薪 行政院

延伸閱讀

軍公教帶頭加薪！ 2026年先調加給2,000元、2027年再通案加薪4%

軍公教調薪方案曝 初考任用破3.8萬比學士平均起薪多2千

軍公教調薪拚攬才 116年高考三級初任人員起薪近6萬

116年軍公教擬調薪4% 專業加給等增2000元

相關新聞

台新銀行推健康專區 完成任務賺點數

隨著高齡化社會來臨與生活型態改變，健康被視為現代人最具有價值的人生投資。台新銀行Richart Life宣布攜手子公司新光人壽及健康科技品牌永悅健康（H2U），推出全新「Go健康GoFit」專區，首創健康分級回饋機制，打造結合金融的一站式健康生活體驗。

新一代機械手臂 胃癌微創切除更精準

60歲李小姐今年初確診早期胃癌，必須切除部分胃部，她腦中浮現「開大刀」、「傷口很痛」，心情跌到谷底。經林口長庚醫院評估後，她接受新一代Hugo機械手臂輔助微創胃切除手術，術後腹部僅留下幾個約1公分的小傷口，疼痛明顯減輕，恢復良好，很快便重返正常生活。

藥罐開封後 棉花、乾燥劑應丟棄

民眾常問：「可提前將藥物拆開，分裝到容器中嗎？」「把藥物原包裝中的棉花和乾燥劑一起放進去沒關係吧？」「藥可以放冰箱嗎？」事實上，藥物保存應慎防變質，需要留意光照、溫度、濕氣和蟲害等環境因素；藥物製程中會針對藥物成分的特性，採取不同的劑型設計與包裝方式，加強藥物的安定性，降低變質風險。

AI衝擊新聞業／社群優先 媒體打造平台名人

「人們追隨的是人，遠多於追隨品牌。」創新媒體顧問集團總裁塞尼奧爾（Juan Señor）一句話，道出新聞業正經歷劇烈轉變。當愈來愈多年輕人透過社群平台接觸資訊，媒體的競爭者早已不只是其他新聞機構，而是每一個能建立個人信任感的內容創作者。

AI衝擊新聞業／消費轉向 深度長影音崛起中

「短影音時代」正在結束？當TikTok、Reels與YouTube Shorts席捲全球後，新聞業如今開始重新押注長影音。愈來愈多媒體發現：年輕世代並非無法專注，而是正在重新追求更深度、更有脈絡的內容。

AI衝擊新聞業／年輕世代 信任創作者而非媒體

他們知道一周會收到四到五支影片，有時會有人留言說「我一直在等你講這則新聞」，那就是信任。喬根森

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。