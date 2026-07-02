14縣市有感！東部海域規模5.3地震 最大震度2級

2026年7月2日晚間22時44分，臺灣東部海域發生一起芮氏規模5.3的有感地震。此次地震震源深度約113.8公里，屬於中層地震，震央位於宜蘭縣政府東方約80.9公里的臺灣東部海域。雖然規模達5.3，但因震源位於較深處，地表震動為中等程度。

最大震度2級的地區包括宜蘭縣宜蘭市、花蓮縣和平、桃園市三光、新竹縣關西、臺中市德基及臺東縣成功等地。這些地區民眾多數感受到輕微晃動，如電燈及懸掛物的小幅搖擺，靜止車輛輕輕晃動，屬於輕震範圍，目前無災情通報。

最大震度1級地區:新北市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、臺北市、嘉義縣

新北市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、臺北市與嘉義縣等地則觀測到最大1級震度，此為微震，靜止時部分民眾可能感覺微小搖晃且屋內物品變動甚微。

由於本次地震震度均低於3級，民眾無明顯恐慌或需緊急避難情形。提醒大家平時應了解並遵守基本防震守則，地震發生時採取「趴下、掩護、穩住」原則，避免靠近窗戶及高處落物，並保持鎮定。

地震後請檢查居家環境水、電、瓦斯管線是否安全，並隨時注意官方發布的災害資訊及餘震警示。維持通訊順暢，協助救援行動順利進行。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）