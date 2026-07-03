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健康你我他／父中風常送急診 幸有弟弟當後援

聯合報／ 文／洪金鳳（高市左營）
我與小兒子帶著中風前的爸爸出外走走。圖／洪金鳳提供
我與小兒子帶著中風前的爸爸出外走走。圖／洪金鳳提供

菸不離手、餐餐有酒相伴的爸爸，65歲自漁市場退休後，就常透露他老後最害怕的身體狀況是「中風」。當時我規勸他戒除菸酒，但菸酒一旦上癮，想要戒除豈是容易之事，後來我就抱持順勢隨緣態度，只希望他老年生活隨遇而安，從心所欲。

退休十多年，他日子過得儉樸，只有菸酒消費這件事，再貴他都捨得花，但77歲這年春節過後的一天早晨，他再也沒有從床上起來過，因為他中風了，身體癱瘓，送醫急診後，醫師給了我和弟弟一個最艱難的生命課題選擇：「不氣切，只要一口痰梗住就會離世；氣切，就要接受長期照顧的負擔」。

我和弟弟牽著躺在急診室病床上爸爸的手，在他有生命的握力中，我們做了長期照顧負擔的決定。由於家中無人可以照顧，因此我們選擇長期養護機構，讓爸爸在有經驗的醫護人員全時看顧中維持生命。弟弟和弟妹日日前往探視，若爸爸病情有變化，也是他們前往處理，而隔海而居的我，只能每月排休返回離島探望，略盡兒女孝道。

爸爸中風後便長期臥床，抵抗力及免疫力降低，常發生併發症及感冒、皮膚疾病傳染，三不五時就送急診，還好有弟弟當後援，我才能無後顧之憂，如此維持生命的醫療養護之路，直到爸爸80歲往生。

中風 抽菸

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