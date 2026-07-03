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新一代機械手臂 胃癌微創切除更精準

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
Hugo機械手臂成功應用於胃癌等高複雜手術。圖／長庚醫院提供
Hugo機械手臂成功應用於胃癌等高複雜手術。圖／長庚醫院提供

60歲李小姐今年初確診早期胃癌，必須切除部分胃部，她腦中浮現「開大刀」、「傷口很痛」，心情跌到谷底。經林口長庚醫院評估後，她接受新一代Hugo機械手臂輔助微創胃切除手術，術後腹部僅留下幾個約1公分的小傷口，疼痛明顯減輕，恢復良好，很快便重返正常生活。

胃癌、大腸癌、食道癌等消化道癌症，是國人常見癌症。林口長庚醫院副院長李威震表示，隨著外科治療朝向精準與微創發展，機械手臂手術逐漸成為全球趨勢，長庚近期導入Hugo機械手臂系統，希望提升消化道癌症治療品質，提供病人更多治療選擇。

林口長庚醫院一般外科醫師蔡駿逸說，目前胃癌等消化道癌症手術，以腹腔鏡與機械手臂微創手術為主。腹腔鏡技術成熟，但器械活動角度仍有局限；機械手臂則具備高解析3D立體影像與多關節器械，能提供更穩定的視野及更靈活的操作，在腫瘤切除、淋巴結廓清及精細縫合時，有助於提升手術精準度。

蔡駿逸指出，Hugo是採用三至四支可獨立配置的機械手臂，不同於傳統固定式架構，每支手臂都能依病人體型及手術需求個別調整位置，增加手術彈性，也降低器械互相干擾的機會，搭配3D立體影像，醫師能更清楚辨識神經、血管及病灶位置，在狹小空間內完成更細緻的剝離與縫合。

蔡駿逸說，機械手臂最大的價值，是協助醫師完成更精細的微創手術。由於傷口較小、正常組織受損較少，患者術後疼痛較輕、出血較少，有助縮短住院時間，加快恢復速度，對神經與重要器官功能的保留也更具優勢。

不過，蔡駿逸提醒，機械手臂並非人人適用。曾接受多次腹部手術造成嚴重沾黏、腹部感染發炎、極度肥胖，或心肺功能無法承受全身麻醉及氣腹壓力的患者，都需要經醫師完整評估，再決定是否適合採用機械手臂治療。

胃癌 長庚 長庚醫院

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