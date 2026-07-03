藥罐開封後 棉花、乾燥劑應丟棄

民眾常問：「可提前將藥物拆開，分裝到容器中嗎？」「把藥物原包裝中的棉花和乾燥劑一起放進去沒關係吧？」「藥可以放冰箱嗎？」事實上，藥物保存應慎防變質，需要留意光照、溫度、濕氣和蟲害等環境因素；藥物製程中會針對藥物成分的特性，採取不同的劑型設計與包裝方式，加強藥物的安定性，降低變質風險。

紫外線分為UVA、UVB及UVC三種，其中UVC波長短，能量較高，大部分會被臭氧吸收，對人體影響範圍較小，但對藥物成分而言，可能破壞其有機化合物結構，導致藥物的塑膠包材破裂，因此有些藥物的外包裝會選用避光的棕色玻璃瓶或鋁箔包材，以降低紫外線輻射對於藥物成分安定性的影響，若是隨意將這類藥物分裝到不避光的容器中，將使藥物變質風險增加。

若是以藥罐形式包裝的藥物，開封後可能會發現瓶內有棉花和乾燥劑。在藥物製程中會使用棉花填塞瓶內空間，可避免藥品於運送過程中因震動而破碎，而乾燥劑可吸收經由封口處滲入的濕氣，以防藥品在有效期限內產生變質，但在開瓶後，民眾應將藥瓶內的棉花和乾燥劑丟棄不再使用，以防因吸附水氣反而增加藥品潮解變質的風險，且每次取藥後應將瓶蓋轉緊或蓋緊。

常見藥品的泡殼包裝可隔絕濕氣以防影響藥物，建議每次服藥時再壓取所需的藥量，避免因提前去除包裝而影響防潮之效。

如果是由藥師取自原包裝藥罐調劑的散裝裸錠藥包，為避免藥物過度曝露於環境中而影響安定性，建議民眾撕開藥包後應盡速服藥完畢，尚未服用的藥包應盡量避免提前除包。需剝半使用的藥物，則可將剩餘的另一半藥物裝入夾鏈袋做密封保存，留待下一次服藥時優先使用。

使用藥盒的民眾，建議最多置放一周的藥量，取藥後需確實將藥盒蓋好，並定期清潔藥盒以防藥粉殘留，清洗後應確保完全晾乾，以防發霉或細菌孳生。

藥物一般存放於室溫且避免陽光直接照射即可，除非藥袋或藥品包裝上有特別標示冷藏保存，才需要存放於冰箱2-8℃冷藏，若將毋須冷藏的藥物貿然放入冰箱，反而會增加藥物受潮變質的風險。