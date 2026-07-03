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AI衝擊新聞業／社群優先 媒體打造平台名人

聯合報／ 記者蔡佩蓉／綜合報導

「人們追隨的是人，遠多於追隨品牌。」創新媒體顧問集團總裁塞尼奧爾（Juan Señor）一句話，道出新聞業正經歷劇烈轉變。當愈來愈多年輕人透過社群平台接觸資訊，媒體的競爭者早已不只是其他新聞機構，而是每一個能建立個人信任感的內容創作者。

牛津大學路透新聞研究所指出，十八至二十四歲的年輕族群已是「社群優先」的一代，真實感、親切感和不加修飾的表達方式，是他們喜愛創作者的原因。法新社拉丁美洲分社社長洛倫特（Maria Lorente Estrada）也觀察到，「創作者的崛起提醒我們，受眾更傾向於人性化、專業且值得信賴的內容」。

面對這股浪潮，百分之七十六的新聞出版商開始鼓勵記者「更像創作者一樣工作」，包括經營個人風格、跨平台內容與社群互動。不少媒體開始從內部培養創作者型人才，例如紐約時報在首頁強調記者照片，連線雜誌積極將撰稿人打造成「平台名人」。

另一項調查顯示，超過六成媒體將創作者視為合作機會。有些媒體聘請年輕創作者，例如每日郵報成立DMG New Media，網羅六十位創作者，經營娛樂、財經等垂直內容；另一種模式則是與外部創作者合作，例如Vox Media與知名主持人簽訂Podcast長期合作協議。

但創作者浪潮帶來的不只是流量機會，也迫使新聞業重新思考「信任」的基礎。非營利組織Trusting News創辦人梅爾（Joy Mayer）認為，新聞不能只強調事實正確，「如果你不與人連結、讓受眾理解你在乎什麼，他們就不會相信你的報導」。

「我們是記者，不是網紅。」塞尼奧爾強調，在ＡＩ內容充斥的時代，記者走入現場、親身採訪正是新聞最大的價值，「在謊言橫行的世界裡，誰來告訴大家真相？是新聞業」。

知名社群網紅喬根森提醒傳統媒體，當文字記者不想上鏡頭時，被主管命令拍支影片，滑手機的觀眾是完全看得出來的。

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