快訊

地牛再翻身！單日連四震 晚間22時44分規模5.3 最大震度宜花2級

投資九把刀「功夫」慘賠…直言TaiwanPlus是災難！李遠為「制度」道歉

健康主題館／火燒心、咳到睡不著 微創手術擺脫胃酸逆流

聯合報／ 記者陳雨鑫╱台北報導
胃食道逆流已成現代人常見文明病，台灣平均每4人就有1人曾受其所苦。圖／123RF
胃食道逆流已成現代人常見文明病，台灣平均每4人就有1人曾受其所苦。圖／123RF

65歲林先生多年來飽受胃食道逆流困擾，「晚上躺下沒多久，酸水就衝到喉嚨，胸口像被火燒一樣，咳到整晚都睡不著。」原以為只是工作壓力大、飲食不正常造成的小毛病，沒想到症狀愈來愈嚴重，不僅胸口灼熱、胃酸逆流，還反覆久咳、喉嚨卡卡，連睡眠品質都受到影響。

林先生因工作應酬頻繁，三餐不定時、生活作息不規律，胃食道逆流症狀反覆發作，即使持續服用抑制胃酸的質子幫浦抑制劑（PPI），症狀仍時好時壞。經胃鏡檢查發現，他不只是胃食道逆流，還合併嚴重逆流性食道炎及裂孔疝氣。

胃食道逆流 症狀多元

胃食道逆流是現代人常見的文明病，台灣平均每4人就有1人曾受其所苦。雙和醫院消化內科主任李宗頴指出，許多人以為只有「火燒心」才算胃食道逆流，事實上症狀相當多元。除了胸口灼熱、胃酸逆流外，還可能出現聲音沙啞、頻繁打嗝、吃一點就容易胃脹、喉嚨異物感、慢性咳嗽，甚至睡覺時症狀加劇等情況。部分患者因症狀不典型，長期在耳鼻喉科、胸腔科就醫，卻始終找不到真正病因。

根據臨床觀察，若一周經常出現以下症狀，包括胸口或上腹部灼熱感、酸水或食物逆流到口腔、喉嚨卡卡有異物感、頻繁清喉嚨、夜間咳嗽、睡眠受到影響，甚至必須反覆服用胃藥緩解不適，應提高警覺，及早就醫檢查。

賁門鬆弛 藥物難治本

李宗頴說，胃食道逆流的根本原因，多半與俗稱「賁門」的下食道括約肌鬆弛有關。正常情況下，賁門如同一道門，能防止胃酸逆流；但當括約肌功能異常或合併裂孔疝氣時，胃酸便容易往上跑。

雙和醫院外科部主任宋睿祥表示，胃食道逆流就像「門與門框」的關係。如果門框歪了，再好的門也關不緊，服用胃藥雖能減少胃酸分泌，但就像在漏水的門縫下塞布，只能減少酸水滲出，卻無法真正修復結構問題。

部分患者因長期咳嗽、嘔吐或腹壓增加，導致胃與食道交界處往上滑入胸腔，形成裂孔疝氣。宋睿祥指出，此時胃食道逆流與裂孔疝氣互相影響，形成惡性循環。若長期放任不管，不僅可能造成食道潰瘍、巴瑞特氏食道等癌前病變，嚴重時甚至可能引發吸入性肺炎或肺纖維化。

外科加內視鏡 源頭改善

由於長期服藥效果有限，林先生與醫療團隊討論後，決定接受「裂孔疝氣修補合併經口內視鏡胃摺疊術」（cTIF）治療。cTIF結合外科與內視鏡技術，先透過微創手術修補食道裂孔疝氣，再利用經口內視鏡在胃與食道交界處，重建防逆流閥門功能，從源頭改善胃酸逆流問題。

相較於傳統抗逆流手術，cTIF傷口小、恢復快，術後吞嚥困難、脹氣等副作用較少，也有機會降低患者對長期藥物的依賴。

李宗頴提醒，消化道疾病早期症狀往往不明顯，若火燒心、胃酸逆流、慢性咳嗽、吞嚥不適等症狀反覆出現超過數周，切勿自行買藥長期服用，應及早接受專業評估，才能把握最佳治療時機，避免小毛病演變成大問題。

胃食道逆流 微創手術

延伸閱讀

越開刀越塞？彰化男2度手術仍「吸不到氣」 醫揭真相：空鼻症惹禍

血管沒堵塞卻一直胸悶痛 原來CMD在作怪

6旬婦罹癌害怕胃切除 林口長庚導入手術機器人順利切除癌細胞

4歲女童腹痛嘔吐竟非腸胃炎 猛爆性心肌炎1小時內惡化

相關新聞

台新銀行推健康專區 完成任務賺點數

隨著高齡化社會來臨與生活型態改變，健康被視為現代人最具有價值的人生投資。台新銀行Richart Life宣布攜手子公司新光人壽及健康科技品牌永悅健康（H2U），推出全新「Go健康GoFit」專區，首創健康分級回饋機制，打造結合金融的一站式健康生活體驗。

新一代機械手臂 胃癌微創切除更精準

60歲李小姐今年初確診早期胃癌，必須切除部分胃部，她腦中浮現「開大刀」、「傷口很痛」，心情跌到谷底。經林口長庚醫院評估後，她接受新一代Hugo機械手臂輔助微創胃切除手術，術後腹部僅留下幾個約1公分的小傷口，疼痛明顯減輕，恢復良好，很快便重返正常生活。

藥罐開封後 棉花、乾燥劑應丟棄

民眾常問：「可提前將藥物拆開，分裝到容器中嗎？」「把藥物原包裝中的棉花和乾燥劑一起放進去沒關係吧？」「藥可以放冰箱嗎？」事實上，藥物保存應慎防變質，需要留意光照、溫度、濕氣和蟲害等環境因素；藥物製程中會針對藥物成分的特性，採取不同的劑型設計與包裝方式，加強藥物的安定性，降低變質風險。

AI衝擊新聞業／社群優先 媒體打造平台名人

「人們追隨的是人，遠多於追隨品牌。」創新媒體顧問集團總裁塞尼奧爾（Juan Señor）一句話，道出新聞業正經歷劇烈轉變。當愈來愈多年輕人透過社群平台接觸資訊，媒體的競爭者早已不只是其他新聞機構，而是每一個能建立個人信任感的內容創作者。

AI衝擊新聞業／消費轉向 深度長影音崛起中

「短影音時代」正在結束？當TikTok、Reels與YouTube Shorts席捲全球後，新聞業如今開始重新押注長影音。愈來愈多媒體發現：年輕世代並非無法專注，而是正在重新追求更深度、更有脈絡的內容。

AI衝擊新聞業／年輕世代 信任創作者而非媒體

他們知道一周會收到四到五支影片，有時會有人留言說「我一直在等你講這則新聞」，那就是信任。喬根森

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。