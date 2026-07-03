AI衝擊新聞業／消費轉向 深度長影音崛起中

「短影音時代」正在結束？當TikTok、Reels與YouTube Shorts席捲全球後，新聞業如今開始重新押注長影音。愈來愈多媒體發現：年輕世代並非無法專注，而是正在重新追求更深度、更有脈絡的內容。

「很多人直覺認為Ｚ世代無法集中注意力看長篇內容，但我完全否定這種刻板印象。」曾打造華盛頓郵報TikTok帳號的喬根森表示。他認為，Podcast近年的爆炸性成長，就是觀眾願意投入長內容的證明。

這股趨勢也在YouTube上持續擴大，法國世界報數位營運長格拉瑟（Lou Grasser）透露，二○二五年世界報影音總觀看量成長百分之二十五，其中成長最明顯的正是長篇紀錄片與深度解說內容，包括查理周刊事件、巴黎恐攻與廣島紀念等主題。一支約二十分鐘的巴黎恐攻影片在英語頻道突破兩百萬觀看，法文版更達兩百五十萬觀看。

格拉瑟指出，世界報直接詢問觀眾需求後發現，使用者更偏好長篇內容與紀錄片形式，「透明性」是最常被提及的關鍵詞之一，觀眾希望看到調查過程與幕後採訪。這也促使世界報調整影音策略，強化解釋型內容以建立長影音品牌。

YouTube歐洲、中東與非洲區副總裁皮納（Pedro Pina）也指出，年輕觀眾並不像外界想像般只愛短影音。他認為，新聞消費模式正在改變，過去觀眾想知道「發生了什麼」，但現在多數人早已透過推播與社群得知消息；當一天結束後，觀眾真正需要的是有人解釋「為什麼發生」。

這也讓影音內容從「快訊導向」逐漸轉向「解釋導向」。喬根森觀察，YouTube Shorts從六十秒延長到三分鐘後，觀眾對更長內容的接受度明顯提高。他所創辦的新媒體ＬＮＩ近期大量製作兩分半到三分鐘的影片，互動表現甚至優於過去六十秒短影音。

不過，這並不意味著短影音將完全被取代。

格拉瑟坦言，短影音依然重要，它能幫助媒體觸及新受眾；但真正能讓觀眾留下來的，仍是長影音與深度內容。