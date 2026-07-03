AI衝擊新聞業／年輕世代 信任創作者而非媒體

他們知道一周會收到四到五支影片，有時會有人留言說「我一直在等你講這則新聞」，那就是信任。喬根森

根據二○二五年路透數位新聞報告，十八至廿四歲的年輕人有百分之四十四以社群媒體作為主要新聞來源，普遍被新聞機構認為是最難接觸的受眾。華盛頓郵報前記者喬根森（Dave Jorgenson）反其道而行，他離開華郵自立門戶，在社群平台上吸引大批年輕讀者追蹤。

喬根森曾是華盛頓郵報記者，二○一九年在這家有一五○年歷史的大報創立TikTok帳號，以輕鬆直白的方式向年輕觀眾報導嚴肅新聞，六年間累積一九○萬追蹤者，成為傳統媒體投入短影音轉型最成功案例之一。

不過，二○二五年七月，喬根森選擇離開華郵，與兩位主管、曾任華郵影音總監及副總監的格爾曼（Micah Gelman）和薩克斯（Lauren Saks）共同創立Local News International（ＬＮＩ），上線首日便在YouTube吸引近十萬訂閱，TikTok粉絲數及電子報訂閱量也迅速增加，主要讀者多半來自他所描述「平時不怎麼接觸新聞的年輕男性」。

至於為何離開華郵，他指出，新聞機構框架下能完成的事，有明顯的「天花板」，離職當天，他在帳號移交前發布最後一支影片說明去向，不少追蹤者選擇跟他一起出走華郵，反映年輕人信任的不是媒體品牌，而是創作者本人。

「建立一個跟喬根森一起成長的受眾群體，」喬根森說，與讀者（觀眾）維繫這種信任的關鍵在於固定互動，除了需要編輯團隊的內容背書以外，創作者需要足夠的時間、後製支持和創意空間來維持每天產出。ＬＮＩ的運作模式，是以短影音觸及新受眾，再引導他們訂閱電子報。他認為，短影音雖能有效提供新聞概覽，但那只是入口，團隊更希望往長影音與電子報發展。

而電子報訂閱量的成長，也反駁了業界長期以來的一個假設，即年輕世代注意力短暫，只願意消費短影音，缺乏閱讀長篇內容的耐性，因此，未來他也會投注長影音的製作，帶領讀者理解更深入的報導。

喬根森離開華郵已近一年，他沒有機構品牌背書，但那些每周等著看他講新聞的人，仍持續成長中。