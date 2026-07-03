快訊

地牛再翻身！單日連四震 晚間22時44分規模5.3 最大震度宜花2級

投資九把刀「功夫」慘賠…直言TaiwanPlus是災難！李遠為「制度」道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

AI衝擊新聞業／年輕世代 信任創作者而非媒體

聯合報／ 記者許珮絨／綜合報導
盛頓郵報前記者喬根森(右)指出，新聞機構框架下能完成的事，有明顯的「天花板」，因此自立門戶獨創品牌，把華郵粉絲也帶走。記者林秀姿／攝影
盛頓郵報前記者喬根森(右)指出，新聞機構框架下能完成的事，有明顯的「天花板」，因此自立門戶獨創品牌，把華郵粉絲也帶走。記者林秀姿／攝影

他們知道一周會收到四到五支影片，有時會有人留言說「我一直在等你講這則新聞」，那就是信任。喬根森

根據二○二五年路透數位新聞報告，十八至廿四歲的年輕人有百分之四十四以社群媒體作為主要新聞來源，普遍被新聞機構認為是最難接觸的受眾。華盛頓郵報前記者喬根森（Dave Jorgenson）反其道而行，他離開華郵自立門戶，在社群平台上吸引大批年輕讀者追蹤。

喬根森曾是華盛頓郵報記者，二○一九年在這家有一五○年歷史的大報創立TikTok帳號，以輕鬆直白的方式向年輕觀眾報導嚴肅新聞，六年間累積一九○萬追蹤者，成為傳統媒體投入短影音轉型最成功案例之一。

不過，二○二五年七月，喬根森選擇離開華郵，與兩位主管、曾任華郵影音總監及副總監的格爾曼（Micah Gelman）和薩克斯（Lauren Saks）共同創立Local News International（ＬＮＩ），上線首日便在YouTube吸引近十萬訂閱，TikTok粉絲數及電子報訂閱量也迅速增加，主要讀者多半來自他所描述「平時不怎麼接觸新聞的年輕男性」。

至於為何離開華郵，他指出，新聞機構框架下能完成的事，有明顯的「天花板」，離職當天，他在帳號移交前發布最後一支影片說明去向，不少追蹤者選擇跟他一起出走華郵，反映年輕人信任的不是媒體品牌，而是創作者本人。

「建立一個跟喬根森一起成長的受眾群體，」喬根森說，與讀者（觀眾）維繫這種信任的關鍵在於固定互動，除了需要編輯團隊的內容背書以外，創作者需要足夠的時間、後製支持和創意空間來維持每天產出。ＬＮＩ的運作模式，是以短影音觸及新受眾，再引導他們訂閱電子報。他認為，短影音雖能有效提供新聞概覽，但那只是入口，團隊更希望往長影音與電子報發展。

而電子報訂閱量的成長，也反駁了業界長期以來的一個假設，即年輕世代注意力短暫，只願意消費短影音，缺乏閱讀長篇內容的耐性，因此，未來他也會投注長影音的製作，帶領讀者理解更深入的報導。

喬根森離開華郵已近一年，他沒有機構品牌背書，但那些每周等著看他講新聞的人，仍持續成長中。

麗莎雷米拉德是一位從業廿年的記者，她在TikTok上擁有二五○萬粉絲。她在美國加州聖地牙哥的家中錄製影片，播報當天新聞。路透
麗莎雷米拉德是一位從業廿年的記者，她在TikTok上擁有二五○萬粉絲。她在美國加州聖地牙哥的家中錄製影片，播報當天新聞。路透

華盛頓郵報 TikTok 社群媒體

延伸閱讀

新聞可有AI 真相不能沒有記者

信任是新聞唯一護城河

月薪3.4萬找「短影音全才」！每月最多出片120支 徵才方：草莓族勿試

採訪側記／AI竊取原創報導 法羅宮瀰漫焦慮

相關新聞

台新銀行推健康專區 完成任務賺點數

隨著高齡化社會來臨與生活型態改變，健康被視為現代人最具有價值的人生投資。台新銀行Richart Life宣布攜手子公司新光人壽及健康科技品牌永悅健康（H2U），推出全新「Go健康GoFit」專區，首創健康分級回饋機制，打造結合金融的一站式健康生活體驗。

新一代機械手臂 胃癌微創切除更精準

60歲李小姐今年初確診早期胃癌，必須切除部分胃部，她腦中浮現「開大刀」、「傷口很痛」，心情跌到谷底。經林口長庚醫院評估後，她接受新一代Hugo機械手臂輔助微創胃切除手術，術後腹部僅留下幾個約1公分的小傷口，疼痛明顯減輕，恢復良好，很快便重返正常生活。

藥罐開封後 棉花、乾燥劑應丟棄

民眾常問：「可提前將藥物拆開，分裝到容器中嗎？」「把藥物原包裝中的棉花和乾燥劑一起放進去沒關係吧？」「藥可以放冰箱嗎？」事實上，藥物保存應慎防變質，需要留意光照、溫度、濕氣和蟲害等環境因素；藥物製程中會針對藥物成分的特性，採取不同的劑型設計與包裝方式，加強藥物的安定性，降低變質風險。

AI衝擊新聞業／社群優先 媒體打造平台名人

「人們追隨的是人，遠多於追隨品牌。」創新媒體顧問集團總裁塞尼奧爾（Juan Señor）一句話，道出新聞業正經歷劇烈轉變。當愈來愈多年輕人透過社群平台接觸資訊，媒體的競爭者早已不只是其他新聞機構，而是每一個能建立個人信任感的內容創作者。

AI衝擊新聞業／消費轉向 深度長影音崛起中

「短影音時代」正在結束？當TikTok、Reels與YouTube Shorts席捲全球後，新聞業如今開始重新押注長影音。愈來愈多媒體發現：年輕世代並非無法專注，而是正在重新追求更深度、更有脈絡的內容。

AI衝擊新聞業／年輕世代 信任創作者而非媒體

他們知道一周會收到四到五支影片，有時會有人留言說「我一直在等你講這則新聞」，那就是信任。喬根森

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。