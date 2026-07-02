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智慧科技賦能減塑生活 環境部「袋袋箱傳」平台全新改版

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部資源循環署正式發表「袋袋箱傳」二手袋循環平台全新改版。圖／環境部提供
環境部資源循環署正式發表「袋袋箱傳」二手袋循環平台全新改版。圖／環境部提供

為加速推動全民減塑生活、提升資源循環效率，環境部資源循環署於7月1日正式發表「袋袋箱傳」二手袋循環平台全新改版。此平台推動以來成果斐然，截至目前已成功串聯超過100家企業響應、攜手地方政府設置達1,055處循環據點，累計讓超過12萬個二手袋重新進入市場流通。本次改版特別以「參與地圖智慧查」與「供需媒合全自動」為雙核心主軸，全面優化使用者體驗，透過數位科技的導入降低大眾與企業參與綠色轉型的門檻，讓二手袋的循環利用邁入智慧化時代。

有別於過去仰賴民眾零散捐贈導致袋源不穩的舊有模式，「袋袋箱傳」的核心創新在於建構「企業提供袋源、平台媒合資源、通路提供使用、民眾重複利用」的四方閉環生態系。本次系統升級針對供需對接流程進行全面數位化，推出「自動化媒合後台」，開放供需雙方自主線上註冊，企業可依二手袋材質（如紙袋、環保袋）與數量隨時新增案件；系統後台則會根據材質、需求量及區域進行智慧篩選，自動推薦適合案例並支援一鍵發送媒合邀請。一旦雙方達成合作意願，系統將自動發送聯繫資訊，讓以往可能淪為廢棄物的閒置財，能以流暢的數位流程無痛轉化為具備經濟效益的循環財。

地圖智慧精準投放 千處據點全面循環使用

新版平台同步上線全新「參與地圖」，整合空間資訊提供直覺化的查詢服務。在民眾端，支援精準定位功能，動動手指即可一鍵查詢鄰近的二手袋循環箱與取用點；在企業端，則能視覺化呈現全台供需兩端的空間點位，方便通路業者優化逆向物流的調度效率。目前登錄的需求據點已遍布全台，類型展現高度多元性與指標性，包含國立故宮博物院與國道休息站等交通指標，量販店、連鎖超市、農會、便當店等民生消費主力，以及藥局、傳統市場與花市等社區生活節點。

資源循環署強調，「減塑不是口號，而是需要更便利的工具來落實」。本次「袋袋箱傳」平台的升級，是源頭減量與數位轉型結合的重要里程碑。隨著循環據點版圖持續擴張，未來將進一步擴大這套綠色生態系，一方面邀請更多擁有龐大員工基數的大型企業加入「募集袋源」行列，另一方面也誠摯邀請具備類似經營模式的零售通路增設「循環箱與取用機制」，將二手袋從「可取得」走向「被使用」。環境部邀請各界共同響應，隨時至「袋袋箱傳」官方網站加入行列，一起翻轉包裝定義，打造減塑、減廢、省錢又便利的循環生活圈。

環境部

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