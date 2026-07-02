失智行動方案3.0聚焦7大策略 推藝文場域友善指引

失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0公布，共7項策略，涵蓋健全失智症照護網絡等，原住民族委員會及文化部為新加入部會，未來餐飲業、藝文等場域，有望建立失智者服務指引。

根據衛生福利部委託國家衛生研究院進行「全國社區失智症流行病學調查」，執行期間為2021年至2023年，調查研究方法以全國22縣市，65歲以上的老年人口，進行分層多階段群集抽樣，顯示全國社區65歲以上長者失智症盛行率調查結果為7.99%。

調查推估2031年65歲以上失智症盛行率將達8.34%、失智症總人口數將逾49萬人；2041年65歲以上失智症盛行率直逼9.95%、失智症總人口數將超過69萬人。衛福部回應失智症衝擊，推動國家級失智照護政策，「失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0」已於6月30日公布。

失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0執行策略，共7項策略，包含列失智症為公共衛生優先任務、提升大眾對失智症認識及友善態度、降低失智風險、健全失智症診斷治療照護網絡、普及對失智家庭照顧者的支持協助、建置失智症資訊蒐集與分析平台及推動失智症研究與創新發展。

長照司副司長吳希文今天告訴中央社記者，失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0，參與部會由10個增加為12個，原住民族委員會及文化部為新加入部會，新增權責部會對其轄管場域，如金融、餐飲零售業、交通運輸、藝文等場域，將建立公共服務場域對失智者服務指引。

吳希文強調，失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0，除納入全齡失智症為服務對象，更增加年輕型失智者就業資源連結，營造失智友善環境與服務，各級政府建立易讀版的失智症網站。

吳希文表示，未來將持續提升台灣失智友善相關指標目標值，包括失智家庭照顧者可獲得支持和訓練比率、失智症的人口獲得診斷及服務比率，及全國民眾對失智有正確認識及友善態度比率。

失智者持續增加，日前立委認為「失智症分流」政策不彰，吳希文表示，配合失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0，持續推動失智分流照顧，因失智症隨病程變化，照顧需求隨之改變，鼓勵極輕度、輕度失智個案至失智據點，參與認知促進、緩和失智等預防服務，達延緩失智效益。

失智個案達中度以上多併有失能情形，吳希文鼓勵個案至設有專責專業照顧人力比及無障礙設施設備規範之立案長照機構，如日照中心、小規模多機能、住宿機構等接受服務，期促使各病程失智者能獲得較專業且周延支持照顧，進而降低家屬照顧負荷。

失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0政策管考層級提升至行政院，規劃各部會每年定期向行政院「長期照顧推動小組」報告前1年度執行成果，持續精進政策推動品質與執行成效，回應社會各界對失智症照護發展期待。