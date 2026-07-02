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台灣現代藝術大展9月前進日本 林佳龍相約看展

中央社／ 台北2日電

日本東京都現代美術館9月將推台灣現代藝術大展「共時的星叢」，外交部長林佳龍形容籌劃過程如「不可能任務」，也與日本台灣交流協會代表片山和之相約前往看展，深化台日情。

「共時的星叢：跨越邊界的藝術之眼」是日本首度大規模以台灣現代藝術為題的展覽，由導演黃亞歷發起，他因拍攝紀錄片「日曜日式散步者」投入了解台灣日治時期藝文環境，後以此延伸出2019年國美館展覽「共時的星叢：『風車詩社』與跨界域藝術時代」，此次在日本將展現與2019年展覽不同面貌，匯聚約200件台灣展品。

黃亞歷今天向媒體分享，相比2019年展覽有部分為數位輸出展件，此次展覽得到許多美術館、博物館、前輩藝術家家屬、藏家等人相助，將展出畫作真跡，運費與保險費也因此較為吃緊，目前雖尚有短缺，但相信會順利解決。

林佳龍致詞時回憶，他成立光合基金會第一筆捐款就是捐給2019年國美館展覽，緣分將他又帶到此次展覽之中，他很開心看見黃亞歷持續努力走到這一步，外交部拋磚引玉，希望能吸引更多企業協助，讓此次「共時的星叢」展覽能以最好方式呈現。

日本東京都現代美術館館長岡素之特別致信向多年典藏藝術作品的家屬致敬，他說，正因為作品與文獻資料的收藏者、家屬以及典藏機構長年不懈的守護與傳承，展覽才得以迎來實現，十分感激能夠與更多身在東京的觀眾分享這些貴重的研究成果。

此次展覽以1920年代至1950年代台灣文化藝術發展的歷程為主軸，搭配日本展品約100件，交織出百年前的時空。展覽文物包含李石樵「田園樂」、何德來「夕陽鐘聲」、鄉原古統屏風巨作「春之庭」、黃土水「釋迦出山」、莊世和「肖像」、郭雪湖「南街殷賑」色稿、蒲添生雕塑「詩人」、楊英風雕塑「驟雨」等。

藝術家呂基正家屬李宗哲坦言，3年前黃亞歷告訴他啟動展覽籌劃，「我想說不太可能」，最終能前進東京展出實在出乎意料，展覽涵蓋了幾十年來台灣美術史及文學史研究，範圍寬廣，架構新穎，能夠前進日本展出實在是不得了且幸福的事情，希望能以展覽為窗口，讓日本觀眾了解台灣現代化進程。

片山和之說，此次將是日本首次大規模介紹台灣近代美術的展覽，意義已經超越單純介紹，而是開啟共創平台，建構下一次合作契機，希望大眾都能前往觀展，他預計也將在9月前往東京出差，也期待能一覽成果。

「共時的星叢：跨越邊界的藝術之眼」展覽將在9月5日起到12月13日展出，地點在日本東京都現代美術館企劃展示室1F、3F。

日本 林佳龍

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