10縣市3日防高溫 颱風巴威估週末成強颱

氣象署表示，輕颱巴威未來24至36小時有機會增強為強颱，是否接近台灣，下週後半是關鍵；8日之前台灣受太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，明天大台北等10縣市防攝氏36度以上高溫。

中央氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，輕颱巴威今天下午2時約位於關島東方1540公里的海面上（即鵝鑾鼻東方約4190公里處），目前仍維持向西北西轉西的方向、朝琉球群島前進。

賴欣國表示，目前巴威距台遙遠，對台灣暫無影響，但發展快速，未來24至36小時就有機會增強為強颱；至於是否會再往台灣接近，下週中後期將是關鍵，然而各國預測仍有很大分歧，需持續觀察。

至於另一個在南海的熱帶性低氣壓，賴欣國指出，由於發展不太理想，雖然今天至明天之間仍有機會增強為今年第10號颱風梅莎，但生成後不久就會接近陸地、然後很快減弱，對台灣無影響。

賴欣國提到，8日之前台灣受太平洋高壓影響，各地天氣大致晴朗穩定、高溫炎熱，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，其中6至8日水氣略增，午後降雨範圍擴大為中部以北地區及其他山區。

氣象署今天發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，明天白天台北市、新北市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣為橙色燈號，有機會連續出現36度高溫；彰化縣、雲林縣、嘉義縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。

賴欣國說，9日之後的天氣可能會受颱風外圍水氣影響，北部、宜蘭轉有局部短暫陣雨或雷雨，然而確切的降雨強度及範圍，仍視颱風與台灣的距離而定。

賴欣國提醒，8日起基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海易有長浪發生。