快訊

佐藤二朗公司最新聲明曝光 怒駁職場霸凌指控：諮詢專業人士「不構成騷擾」

賴總統子弟兵涉詐助理費一審判7年 立委林宜瑾聲明曝光

有錢不能自由運用？軍公教加薪4% 基層公務員喊話「這制度」也要改

聽新聞
0:00 / 0:00

唐寶寶「離家出走」 化忍者外宿練習與世界同行

中央社／ 台北2日電

暑假不只是放假，更是特殊孩子適應力延續的關鍵。社福團體攜手大學特教系，帶著30名唐氏症及心智障礙學員「離家出走」，化身小忍者外宿4天3夜，沉浸式劇情練習與世界同行。

據教育部統計，113學年度全台特殊教育身心障礙學生已達12萬3653人，較前1學年度增加2387人，特殊教育支持需求持續成長；勞動部調查指出，15歲以上身心障礙者勞動參與率僅21.9%，顯示從校園走向社會，身心障礙者在社交適應、自立生活與團隊合作上，仍面臨不少挑戰。

唐氏症基金會與唐氏症關愛者協會攜手國立台灣師範大學特殊教育學系，從今天至5日推出「小忍者的傳奇試煉：尋找失落忍術」2026小唐夏令營，讓30名唐氏症及心智障礙學員化身小忍者離家外宿4天3夜，在沉浸式劇情冒險中，透過真實互動練習表達、團體合作與生活自理。

這次營隊由55名台師大特教系學生擔任一對一輔導員，全程陪伴學員生活、活動與安全照顧，透過實際觀察與互動，學習如何提供適切支持，從設計考驗記憶力與平衡感的大地遊戲，到兼顧肌耐力訓練的忍者運動會，小忍者必須完成多項任務，收集神器，喚醒失落秘笈，拯救忍者村。

不同於一般營隊著重娛樂安排，這場夏令營其實是一場「真實生活的模擬練習」。唐氏症基金會董事長林正俠今天透過新聞稿表示，唐氏症者需要的不只是被照顧，更需要被相信、被賦予參與社會的機會。只要社會願意提供適合的支持，所有孩子都能成為守護自己人生的勇敢忍者。

唐氏症關愛者協會理事長林美智指出，許多家長一年365天幾乎沒有休息時間，這4天3夜的營隊，除了讓孩子增加多元的生活體驗，在一次次互動中，慢慢練習如何與世界同行，也成功扮演了「神隊友」的角色，讓主要照顧者能暫時放下緊繃壓力，抒解家庭長期的照顧負荷。

唐寶寶 唐氏症

延伸閱讀

一堂課改變一生 吳旭智推動獨輪車公益課程 首屆學員考上清大

全國中小學聽障學生夏令營 謝國樑晚宴：比手追浪、海洋同行

帶爺爺奶奶上學去 縮短世代差距新北15校辦祖孫一日營

暑假開局就精彩 中彰460童衝樂園慈善會助完成夢想清單

相關新聞

三鶯線驚見「3個2號出口」民眾傻眼：約見面到底要去哪一個？

新北捷運三鶯線近日試營運，不少民眾搶搭首航體驗，不過卻有網友意外發現車站出口標示出現令人傻眼的設計，同一車站竟然出現3個「2號出口」，影片曝光後迅速在網路掀起討論，不少人直呼「太低級的錯誤」。

苯駢芘超標沙拉油惹議 專家點名2類食物：致癌物比蒸煮高37倍

「中聯油脂」股份有限公司自主檢驗發現約1300公噸大豆沙拉油含一級致癌物「苯駢芘」，油品流向泰山、福壽及福懋等業者，已啟動下架回收機制。食安專家「韋恩的食農生活」指出，苯駢芘除了可能出現在植物油中，炭烤及煙燻肉類也是常見來源，民眾應避免過量攝取。

整理包／苯駢芘超標沙拉油1300公噸流向3大廠 產品名單、退貨方式、健康風險一次看

國內大豆沙拉油發現含有超標苯駢芘，涉及1300公噸，供應三大品牌。消費者可依指引退貨，並需停止使用相關產品，保障健康安全。

東部海域凌晨0時31分規模4.3地震 最大震度2級

2026年7月2日凌晨00時31分，臺灣東部海域發生芮氏規模4.3地震，最大震度為宜蘭縣、新北市及臺北市2級，深度56公里。此次地震為淺層震源，感受輕微搖晃，未傳出災情。

6旬婦罹癌害怕胃切除 林口長庚導入手術機器人順利切除癌細胞

「原本以為胃癌手術一定要開大刀，沒想到術後只有幾個不到1公分的小傷口。」60歲李小姐今年2月確診早期胃癌，原本擔心手術風險、疼痛及漫長恢復期，在林口長庚接受新一代Hugo機械手臂輔助微創胃切除手術後，恢復順利，很快重返正常生活。

三鶯線出現系統警訊 捷運公司緊急清空車輛派公車接駁

新北捷運三鶯線今天下午4時32分因號誌系統出現警訊，全線班距一度延長至約20分鐘，並啟動公車接駁，捷運公司隨即派員到場處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。