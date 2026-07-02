唐寶寶「離家出走」 化忍者外宿練習與世界同行

暑假不只是放假，更是特殊孩子適應力延續的關鍵。社福團體攜手大學特教系，帶著30名唐氏症及心智障礙學員「離家出走」，化身小忍者外宿4天3夜，沉浸式劇情練習與世界同行。

據教育部統計，113學年度全台特殊教育身心障礙學生已達12萬3653人，較前1學年度增加2387人，特殊教育支持需求持續成長；勞動部調查指出，15歲以上身心障礙者勞動參與率僅21.9%，顯示從校園走向社會，身心障礙者在社交適應、自立生活與團隊合作上，仍面臨不少挑戰。

唐氏症基金會與唐氏症關愛者協會攜手國立台灣師範大學特殊教育學系，從今天至5日推出「小忍者的傳奇試煉：尋找失落忍術」2026小唐夏令營，讓30名唐氏症及心智障礙學員化身小忍者離家外宿4天3夜，在沉浸式劇情冒險中，透過真實互動練習表達、團體合作與生活自理。

這次營隊由55名台師大特教系學生擔任一對一輔導員，全程陪伴學員生活、活動與安全照顧，透過實際觀察與互動，學習如何提供適切支持，從設計考驗記憶力與平衡感的大地遊戲，到兼顧肌耐力訓練的忍者運動會，小忍者必須完成多項任務，收集神器，喚醒失落秘笈，拯救忍者村。

不同於一般營隊著重娛樂安排，這場夏令營其實是一場「真實生活的模擬練習」。唐氏症基金會董事長林正俠今天透過新聞稿表示，唐氏症者需要的不只是被照顧，更需要被相信、被賦予參與社會的機會。只要社會願意提供適合的支持，所有孩子都能成為守護自己人生的勇敢忍者。

唐氏症關愛者協會理事長林美智指出，許多家長一年365天幾乎沒有休息時間，這4天3夜的營隊，除了讓孩子增加多元的生活體驗，在一次次互動中，慢慢練習如何與世界同行，也成功扮演了「神隊友」的角色，讓主要照顧者能暫時放下緊繃壓力，抒解家庭長期的照顧負荷。