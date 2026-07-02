潘文淵文教基金會 驅動科技創新及長期育才不遺餘力

潘文淵文教基金會今年適逢成立滿30周年，於2日在新竹國賓大飯店，舉行「30周年慶祝大會暨頒獎典禮」，由基金會史欽泰董事長主持，並邀請前副總統暨中央研究院陳建仁院長、前行政院長暨中華文化永續發展基金會劉兆玄董事長等多位重量級貴賓齊聚，一同慶賀潘文淵文教基金會30周年。

此次頒獎典禮特別頒發五項特別獎項，以表彰對臺灣科技產業發展及基金會經營管理具有卓越貢獻之人士。包括：「終身奉獻獎」頒予基金會虞華年特別顧問，以表彰其長期協助並指導臺灣積體電路發展計畫，奠定我國半導體產業基礎；「傑出貢獻獎」頒予基金會羅達賢執行長，以表彰其近30年來推動基金會的會務發展與經營管理之卓越貢獻；「卓越領航獎」頒予臺灣引進RCA公司半導體技術計畫的總主持人胡定華董事長，以表彰其領導積體電路技術發展計畫，開創臺灣半導體產業；「傑出領導獎」頒予臺灣引進RCA公司半導體技術計畫總領隊、優網通國際資訊股份有限公司楊秉禾董事長，以表彰其率領團隊引進美國RCA積體電路技術，奠定積體電路產業基礎；「卓越傳承獎」頒予蕭菊貞導演，以表彰其透過電影記錄臺灣半導體產業發展歷程與精神。

史欽泰董事長在致詞時表示，潘文淵文教基金會成立於1996年，由工研院、美洲技術顧問團 (TAC) 及台積電、聯華電子、華邦電子與幾位產業界先進共同發起成立，感念52年前潘文淵博士草擬積體電路發展計畫開啟我國半導體產業發展的契機，並衍生成立聯電、台積電及世界先進等公司，推動台灣電子工業蓬勃成長。三十年來，為了延續潘文淵博士及我國科技產業先鋒們的開創精神與奉獻理念，始終秉持創辦初衷—以人才培育為根基、以科技創新為動力、以促進產業發展與社會進步為使命。

中央研究院陳建仁院長表示，基金會30年來扮演促進科技創新與人才培育的重要推手，透過「研究傑出獎」、「考察研究獎」、「ERSO Award」、「年輕研究創新獎」、「物聯網創新應用獎」、「胡正明半導體創新獎」及獎學金等多元獎勵人才獎項，鼓勵研究人員拓展國際視野、深化學術研究，並支持年輕世代勇敢投入科學探索與創新實踐。

中華文化永續發展基金會劉兆玄董事長表示，每年一度的潘文淵獎是科技界的矚目焦點，也是台灣科技界的最高榮譽之一，素有「台灣科技界諾貝爾獎」之稱。它所表彰的，不僅是個人在技術研發、企業經營或產業發展上的卓越貢獻，更是對其長年投入國家科技建設、推動產業升級以及培育後進人才的肯定，也顯示潘文淵文教基金會成立以來的品牌與聲望受到各界的高度肯定。

潘文淵文教基金會羅達賢執行長表示，基金會自1996成立至今以來，所辦理的八大獎項授獎總人數已累計超過1,600位，對獎勵傑出科技華裔人士不遺餘力，象徵著一代一代的台灣科技人不斷傳承著科技的創新力量。

除頒獎典禮外，也舉行「科技論壇」，由台達電郭大維技術長主持，與敦泰電子胡正大董事長、世界先進方略董事長、工研院蘇孟宗協理及台灣半導體協會吳志毅執行長，以「開啟科技、人才與產業的全球新局」，分三大面向進行對談。第一，在「承志育才」方面，探討台灣如何爭取全球人才加入，並培育台灣專業人才，進而成為世界級的人才與領導者。第二，在「技術創新與未來布局」方面，討論台灣如何從全局與全球視角進行策略布局，以及如何支持技術創新的規模化發展(Scale Up)，讓台灣科技創新發揮更大的國際影響力？同時，在「合作共創」方面，台灣又該如何透過不斷自我突破創新，策略地打造並擴展產業生態系。

基金會今年度推出一系列30周年紀念推廣活動，包括：發表基金會30周年專刊－《初心》，以及與國家發展委員會檔案管理局合作完整保存基金會重要的歷史文物等活動，進一步推廣基金會理念讓更多人認識潘文淵博士對台灣科技產業發展與人才培育的奉獻。