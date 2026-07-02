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8縣市大雨特報 新北桃園防大雷雨
氣象署今天下午更新大雨特報，新北、桃園等8縣市防大雨；另外針對新北、桃園發布大雷雨即時訊息，新北市大豹溪並發布山區暴雨災防告警，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。
中央氣象署今天下午更新大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，雲林、嘉義、南投地區及新北至苗栗山區有局部大雨發生。
大雨地區為新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣。注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。
另外，氣象署針對新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息；並針對新北市大豹溪發布山區暴雨災防告警，提醒此區域已有暴雨，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
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