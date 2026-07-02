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未經同意肢體接觸常見 伊甸：障礙者易受隱形傷害

中央社／ 台北2日電

伊甸基金會刻板印象偏見調查，「未經同意肢體接觸」上榜，專家指出過馬路突被別人拉著走，十分冒犯，卻可能是視障者的日常，過度保護行為，看似無意，卻無形帶給身心障礙者刺痛。

伊甸基金會今天在身心障礙者服務計畫記者會，公布「刻板印象暨偏見感受度」調查，調查時間為今年6月中旬，透過網路問卷訪問約200名一般民眾，以障礙者常見言語、情境為題，如「好好的人真可惜」、「過馬路突有人拉走」、「自己獨自搭公車，朋友回應你好棒」等。

這次調查結果顯示，面對「未經同意的肢體接觸」或「帶有明顯憐憫、隱含缺陷否定的標籤性言語」，民眾自覺被冒犯的程度接近滿分5分；但面對生活「以偏概全」或「過度稱讚」的隱性言論，如獨自搭公車被讚美等，卻僅有不到五分之一的民眾感到不適。

同時，伊甸還針對300名第一線專業服務人員進行「日常障礙偏見體察」調查，票選出障礙者在日常或工作場域中最常遭遇的偏見。前5名分別為無法自立，80.6%第一線人員有勾選，後續為68.9%令人同情、66.5%無法工作、51%待在家裡就好，及49.0%應該被治療。

伊甸基金會執行長何天元表示，社會大眾對於日常生活中微小、隱性的偏見感受，如障礙者獨自搭公車就讚美等情境，仍普遍缺乏足夠的警覺與敏感度。這些選項背後涉及的概念，是否定了障礙者自立生活的可能，否定其尊嚴及多樣性，更是阻礙他們參與社會的權利。

何天元說，身心障礙者是社會的一份子，不需刻意爭取，也應同樣擁有醫療、教育、居住、工作及參與社會等基本平權。但長久以來，障礙者在社會大眾眼中，常被定位為「悲情且充滿限制的弱勢者」，或是勵志樂觀的生命鬥士。

何天元認為，這些在文字、口語及符碼中無意識出現的偏見，往往造成隱形傷害。他強調每個人都是相同的個體，應以同理取代同情、用尊重代替包容，以己所不欲、勿施於人的精神，若是自己覺得不舒服的對待，就不該加諸在他人身上，以提升整體障礙禮儀的意識。

伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」從今天起跑，力倡打造無障礙社會，期盼政府、社會和專業服務缺一不可，政府須與時俱進修法與改制，讓障礙者享有公平適用的權利，邀請社會大眾響應支持「身心障礙者服務計畫」，力挺他們主導生活。

身障者

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