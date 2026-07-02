壓力型小腹難瘦 醫師揭皮質醇影響與改善5招

四肢纖細卻小腹凸出，一名30多歲女性拼命節食、狂運動仍難「腰瘦」。醫師指出，腹部脂肪對壓力荷爾蒙（皮質醇）特別敏感，過度節食反增壓力，建議調整飲食、睡眠與運動等5招改善。

明明努力節食、每週運動5天，但腰圍依然無動於衷。開業新陳代謝暨減重專科醫師周建安近日透過新聞稿分享，門診曾有一名30多歲女性，因追求身材刻意少吃且高強度運動，反而導致自律神經失調與睡眠障礙，檢測發現其胰島素阻抗偏高，並伴隨發炎指數異常。

周建安解釋，「壓力型小腹」的成因在於壓力荷爾蒙（皮質醇）。研究顯示，腹部內臟脂肪細胞上的「糖皮質激素受體」（GR）密度較高，對皮質醇訊號極為敏感；此外，內臟脂肪中的特定酵素會進一步提高局部皮質醇活性，使脂肪更容易囤積在腰腹部，讓肚子成為皮質醇的「VIP特區」。

除了生理機制，壓力也會刺激食慾，讓人特別想吃甜食、炸物等高糖高油「慰藉食物」，同時降低身體對飽足感與血糖調節能力。換言之，周建安表示，壓力不只讓人吃得更多，也讓脂肪更容易儲存在腰腹部，因此許多人最先變胖的往往不是手腳，而是肚子。

周建安建議5招避免壓力型肥胖，包括「避免過度進食」、「改善睡眠品質」、「減少高糖、高油飲食，尤其壓力大時容易出現報復性進食」、「增加運動，同時適當休息」、「適當補充鎂、維生素B群、色胺酸及GABA等營養素」。

周建安提醒，若出現吃不多，腰圍卻持續增加，甚至合併睡不好、容易疲倦、嘴饞或餐後嗜睡等情況，就要懷疑可能與荷爾蒙及代謝失衡有關，應尋求專業醫師協助，而非盲目減重。