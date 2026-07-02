膽囊結合連鎖反應引爆敗血症 59歲病人歎千金難買早知道

彰化縣59歲吳姓男子膽囊結石3公分，10年都沒症狀就不以為意，未料1個多月前劇烈腹部並出現黃膽，到醫院急診確定總膽管被0.5公分結石阻塞引發黃膽和併發敗血症，手術摘除膽囊和總膽管後挽回健康。

吳姓病人告訴醫護，10年已檢出膽囊結石約3公分，他自認沒不適症狀，決定「和平共存」，飲食也沒特別忌口，1個多月前腹部與右後背悶痛，起初以為吃太多炸雞導致腸胃不舒服，誰知翌日劇烈腹痛到幾乎無法挺直腰，他忍痛開車到醫院掛急診，住院到術後休養前後折騰10多天，早知道10年前開刀摘除膽囊免遭罪。

衛福部彰化醫院肝膽胃腸科主任楊智超今表示，總膽管負責將膽汁從肝臟與膽囊輸送到十二指腸幫助消化食物脂肪，吳姓病人病發前可能吃太多高油脂食物，引起膽囊劇烈收縮，膽囊結石被擠壓，部分小結石因此掉入總膽管，膽汁被阻塞在總膽管致使累積肝臟內的膽汁損傷肝細胞，吳姓病人到院時檢驗肝功能指數550（正常值應小於40），出現黃膽，鬱積的膽汁滋生細菌使身體發炎指數20（正常值應小於1），引起敗血症。

彰化醫院施作內視鏡逆行性膽胰管攝影取石術，經口進入食道、胃，再到達十二指腸，透過十二指腸乳頭切開術，清除吳生病人總膽管內的結石，另外施以「經皮穿肝膽囊引流術」放置外引流管，將發炎膽汁排出，兩周觀察並確定膽囊不再發炎，再進行腹腔鏡膽囊切除術。

彰化醫院一般外科主任余明昌說，很多人有膽結石，通常沒症狀，一旦如同吳姓病人發生結石掉到總膽管就可能引起致命危機，所以膽結石大於兩公分最好切除膽囊，有了結石代表體質容易形成，即使小於兩公分也可進行預防性切除膽囊。