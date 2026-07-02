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郵政攜手全家便利商店 10公斤包裹收件直送指定地

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
中華郵政攜手全家擴大郵政包裹收件據點。記者孟嘉美／攝影
中華郵政攜手全家擴大郵政包裹收件據點。記者孟嘉美／攝影

為因應電商物流市場成長及消費者多元寄件需求，中華郵政攜手全家便利商店，推出「全+郵宅配」。10公斤以下國內包裹，民眾可直接拿到超商櫃檯寄件，再由郵政配送到指定地址。即日起至12月31日止，每件優惠價89元，7月底前使用此服務，還送茶葉蛋一顆。中華郵政郵務處長表示，有信心寄件數可以翻倍成長。

台灣包裹呈現爆發性成長，自2015年至2024年十年間包裹總量增加超過7億件，累積增幅達71.3%。其中6成為超商店取及宅配快遞包裹，增加4.4億件，成長最為顯著。

全家事業本部專案部長喻奇武表示新服務上線有三大特色，第一，利用全國4400間店面、24小時服務；第二，郵局不論是偏鄉或離島都有能穩定配達的寄件服務，第三，全家和郵局早於2019年就攜手合作，先前是採破壞袋寄送，每件限重僅1公斤。此次擴大合作後，改由紙箱裝，限重可達10公斤。

喻奇武透露，配合「全+郵宅配」上線，物流每日收件次數一天可望來到1至2次。要帶動全家宅配包裹數2成以上的成長。

中華郵政郵務處長柯清長表示，目前全國共有1300間郵局提供民眾臨櫃寄送，但除了少部分有周六營業外，其餘皆僅營運星期一到五。郵政除開發2400個i郵箱便利民眾寄送外，這次攜手便利商店，透過郵政綿密的配送網，以及全家綿密的店鋪據點，有信心郵寄件數能翻倍成長。

柯清長說，以往攜手全家，遇上端午節及618等旺季時，可以創下單月萬件佳績。一般寄件5公斤以下是70元、外縣市或外島可能來到90元甚至130元以上，這次到年底前寄出優惠價，希望衝高郵務業績。

全家 中華郵政

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