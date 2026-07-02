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搶拍阿里山小火車險落軌 台鐵：站員吹哨提醒…旅客無擦傷

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵普悠瑪列車停靠嘉義火車站示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照
台鐵普悠瑪列車停靠嘉義火車站示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照

彰化縣上月才發生鐵道迷疑為拍照侵入軌道發生憾事，類似驚險場景上午又在嘉義火車站上演。有鐵道迷越過安全線拍照，險些跌過鐵軌，列車以極低速、近乎龜速進站，並持續鳴笛警示，現場沒有發生旅客遭列車擦撞。

台鐵表示，今天上午10時53分，107次列車進入嘉義第一月台時，月台北端與阿里山鐵路共用月台處，有乘坐阿里山鐵路旅客因拍攝阿里山鐵路列車，致跨越月台黃色警戒線。

台鐵說，車站人員發現後立即吹哨提醒旅客退至警戒線內，同時為確保旅客加速退回警戒線內，車站亦通知107次司機員鳴笛提醒旅客。107次自進站至停車並無網傳旅客被擦撞到衣角之情事發生。

台鐵呼籲，旅客在月台候車時，嚴禁跨越月台黃色警戒線以確保行車及人員安全。

台鐵 阿里山 鐵道

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