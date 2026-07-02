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影／魚群共游體驗如置身海裡 海科館XR數位科技教學成果展

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國立海洋科技博物館與中國科技大學聯合舉辦「XR數位科技教學成果展」。圖／海科館提供
國立海洋科技博物館與中國科技大學聯合舉辦「XR數位科技教學成果展」。圖／海科館提供

國立海洋科技博物館與中國科技大學聯合舉辦「XR數位科技教學成果展」，即日起在海科館亮相，除了XR水下考古作品外，展出多樣海洋文創商品；「流光繪影」體感互動作品透過指尖動作感應與即時影像回饋，營造與魚群共游的互動體驗，讓觀眾在參與過程中感受科技藝術與沉浸感的結合。

展覽呈現學生運用數位科技與文創等跨域創作成果。其中「沉浸式XR水下考古：光影潛歷史」展項，曾榮獲「全國技專院校學生實務專題製作競賽動漫互動類」第一名肯定。

海科館表示，這件榮獲第一名的展項，以神祕的海底沉船歷史為題材，透過AR互動探索、VR沉浸體驗與多面向投影，引導參與者探索水下勘查、文物觀察與歷史脈絡。作品將原本生硬的水下考古知識，轉化為大眾皆可參與的沉浸式展演，展現青年科技創新的豐碩成果。

除了XR水下考古作品外，現場亦展出海洋文創商品包裝設計，學生以海洋意象、地方文化與博物館特色為創作元素，設計出兼具美感與商品潛力的文創商品；「流光繪影」體感互動作品透過指尖動作感應與即時影像回饋，營造與魚群共游的互動體驗，讓觀眾在參與過程中感受科技藝術與沉浸感的結合。

海科館館長王明源指出，博物館是青年創新與科技落地的重要基地，這次海科館透過館校深化合作，扮演「大學專業連結地方場域」的橋梁，引導學生連結基隆在地海洋特色的概念進行創作，不僅豐富了博物館的互動展示體驗，更培育了新世代的科技文創人才。

展期到7月19日止，展出地點位於國立海洋科技博物館主題館3樓北火大廳，活動期間民眾皆可免購票入場參觀成果展。

魚群共游體驗如置身海裡，海科館XR數位科技教學成果展。圖／海科館提供
魚群共游體驗如置身海裡，海科館XR數位科技教學成果展。圖／海科館提供

魚群共游體驗如置身海裡，海科館XR數位科技教學成果展。圖／海科館提供
魚群共游體驗如置身海裡，海科館XR數位科技教學成果展。圖／海科館提供

魚群共游體驗如置身海裡，海科館XR數位科技教學成果展。圖／海科館提供
魚群共游體驗如置身海裡，海科館XR數位科技教學成果展。圖／海科館提供

海科館 考古

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