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腳麻、刺痛別輕忽！部苗七分病友會提醒 糖尿病神經病變恐致潰瘍截肢

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗醫院舉辦七分糖病友會，加強病友正確認識糖尿病神經病變並學習足部檢視與照護知能。圖／衛福部苗栗醫院提供
苗栗醫院舉辦七分糖病友會，加強病友正確認識糖尿病神經病變並學習足部檢視與照護知能。圖／衛福部苗栗醫院提供

糖尿病患者如果長期血糖控制不佳，除影響生活品質，更可能引發不可逆的神經損傷。衛福部苗栗醫院提醒，糖尿病神經病變是糖尿病最常見的慢性併發症之一，患者初期常出現腳麻、刺痛、灼熱感等症狀，若未及時發現與治療，嚴重時恐導致足部潰瘍、感染，甚至面臨截肢風險，醫師呼籲糖友積極控制血糖，並養成每日足部檢查習慣，降低併發症發生機率。

苗栗醫院指出，為提升病友對糖尿病神經病變的認識，院方前天特別舉辦「七分糖尿病友會」，安排專業講座及衛教活動，盼協助病友了解神經病變風險與足部照護的重要性。病友會以 「七分」為名，意涵在於建議成年病友的糖化血色素應控制在7以下。

部苗神經內科醫師歐陽豪在會中主講「認識糖尿病神經病變」講座。他表示，高血糖會逐漸破壞神經功能，尤其以手腳末梢神經最易受影響。患者初期可能出現腳麻、針刺感、灼熱感，甚至產生「彷彿穿著襪子」的異常感覺。由於部分病友對疼痛及溫度感受能力下降，常誤以為只是老化或血液循環不佳而忽略警訊，等足部傷口惡化、感染加劇才就醫，往往已錯失最佳治療時機。

歐陽豪指出，糖尿病照護不能只關注血糖數字，更要積極預防併發症。規律服藥、健康飲食及適度運動是控制糖尿病的重要基礎，每日足部檢查更是預防神經病變惡化的關鍵步驟。透過良好的血糖管理與生活習慣調整，可有效降低神經病變、傷口感染及糖尿病足風險。如果出現腳麻、刺痛、感覺異常或足部傷口久未癒合等情況，應盡速就醫檢查，以免延誤治療時機。

苗栗醫院糖尿病衛教師鍾宇軒提供「末稍神經足部檢測」方法，協助病友了解自身神經健康狀況，並教導如何正確挑選適合的襪子。她示範指導「足部自我檢查」4大技巧和重點，提醒病友每天花幾分鐘檢查雙腳健康狀況。足部檢查重點包括查看腳底（檢查是否有紅腫、水泡、破皮或傷口）；注意趾縫（檢查趾縫間是否潮濕或有感染跡象）；檢查指甲（確認指甲是否過長或有嵌甲問題）；確認鞋子（檢查鞋子是否合腳，避免摩擦或壓迫）。

鍾宇軒強調，保持足部清潔乾燥、穿著透氣舒適的鞋襪，也是預防感染的重要措施。一旦發現足部有傷口、紅腫疼痛或其他異常狀況，應盡速就醫評估，避免小傷口演變成嚴重感染。

歐陽豪強調，糖尿病神經病變雖然常見，但並非無法預防。透過穩定控制血糖、均衡飲食、規律運動及落實每日足部檢查，能有效降低併發症威脅。糖尿病照護是一場長期抗戰，唯有病友與醫療團隊攜手合作，才能守護生活品質，遠離糖尿病足及失能風險。

衛教師於活動現場提供「末稍神經足部檢測」，協助民眾了解自身神經健康狀況。圖／衛福部苗栗醫院提供
衛教師於活動現場提供「末稍神經足部檢測」，協助民眾了解自身神經健康狀況。圖／衛福部苗栗醫院提供

護理師協助病友檢測腰圍，評估代謝健康風險，提升糖尿病自我健康管理意識。圖／衛福部苗栗醫院提供
護理師協助病友檢測腰圍，評估代謝健康風險，提升糖尿病自我健康管理意識。圖／衛福部苗栗醫院提供

苗栗醫院神經內科醫師歐陽豪講解糖尿病神經病變與足部照護觀念，透過互動問答提升病友自我照護能力。圖／衛福部苗栗醫院提供
苗栗醫院神經內科醫師歐陽豪講解糖尿病神經病變與足部照護觀念，透過互動問答提升病友自我照護能力。圖／衛福部苗栗醫院提供

衛福部 糖尿病 血糖

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