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50歲女諮詢抗老 醫師火眼金睛見她脖子「不太對稱」揪出癌

聯合新聞網／ 綜合報導
一名50歲女子原本只是到門診諮詢抗老化，沒想到醫師在談話過程中發現她脖子略微不對稱，進一步安排超音波檢查後，發現竟罹患甲狀腺乳突癌。圖／AI生成
一名50歲女子原本只是到門診諮詢抗老化，沒想到醫師在談話過程中發現她脖子略微不對稱，進一步安排超音波檢查後，發現竟罹患甲狀腺乳突癌。圖／AI生成

一名50歲女子原本只是到門診諮詢抗老化健康議題，沒想到醫師在談話過程中發現她脖子略微不對稱，右側似乎有些隆起，進一步安排甲狀腺超音波後，竟發現一顆約2.5公分結節，後續檢查證實為甲狀腺乳突癌。所幸發現得早，手術順利，目前恢復良好。

營養功能醫學醫師劉博仁在臉書分享，幾個月前，一名50歲女性第一次來到門診，並非因身體不適，而是想做抗老化健康諮詢。聊天過程中，他注意到女子脖子前方有些不對稱，右側微微隆起，便詢問對方最近是否覺得脖子變腫，或摸到硬塊，不過女子表示完全沒有感覺。

劉博仁於是建議她順便接受甲狀腺超音波檢查，結果在右側甲狀腺發現一顆約2.5公分結節，且內部回音不均勻，當下便建議她到專科進行細針穿刺檢查。後來病理報告出爐，確認是甲狀腺乳突癌。

幸運的是，由於發現得早，女子手術過程相當順利，目前恢復狀況良好。劉博仁提到，女子回診時還笑著問他「眼睛怎麼這麼厲害」，但他認為，醫師不是眼睛特別厲害，而是每天都在做同一件事，也就是觀察。有時候，一個小小的不對勁，就可能改變一個人的人生。

劉博仁指出，許多人一聽到甲狀腺有結節，就會擔心是不是癌症，但其實甲狀腺結節相當常見，尤其40歲以上女性透過超音波發現結節的比例並不低，且絕大多數都是良性。真正需要進一步評估的，是超音波出現形狀不規則、低回音、鈣化、邊界不清楚，或短時間內快速變大等特徵，這時醫師才可能建議安排細針穿刺檢查。

至於哪些因素可能增加甲狀腺癌風險，劉博仁表示，目前較明確的包括童年時期曾接受頭頸部放射線治療、家族病史，以及部分基因因素；此外，肥胖、代謝異常、長期暴露於某些環境因子，也被認為可能與風險增加有關，但每個人的影響並不相同。

劉博仁也提醒，大部分甲狀腺乳突癌生長速度相對較慢，若能早期發現、早期治療，預後通常不錯。平時照顧甲狀腺，重點在於均衡飲食，不需要刻意大量補碘，也不要長期過量攝取含碘保健食品，同時應維持理想體重、規律運動、充足睡眠，並減少慢性發炎與壓力。

他提醒，若發現脖子有腫塊、吞嚥時有異物感、聲音沙啞持續數周，或摸到逐漸變大的硬塊，都應盡快就醫檢查。健康檢查的目的，不是等到覺得自己生病才做，而是在疾病尚未造成傷害前，就及早把問題找出來。

劉博仁 癌症 甲狀腺 健檢

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