快訊

北方之王崛起！英國下一任首相會有新未來？

拒否柴逆襲成史上第一隻警犬 領犬員揭考上鐵飯碗3關鍵：完勝大型狗

民進黨立委林宜瑾詐領助理費上千萬 一審重判7年

聽新聞
0:00 / 0:00

致癌物超標4倍！台中突擊大賣場、小吃攤 追1300公噸沙拉油流向

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處稽查人員到中聯油脂取樣油品檢驗。圖／台中市衛生局提供
台中市食安處稽查人員到中聯油脂取樣油品檢驗。圖／台中市衛生局提供

中聯油脂公司爆出自主驗出1300公噸大豆沙拉油一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，供應泰山、福壽及福懋等三大食用油廠，引爆食安爭議。台中市政府證實，最新公布問題油品項增至21項、24批號，並新增餐飲業、小吃攤最常使用的2款業務用油，食安處稽查人員今早針對大賣場等末端通路清查，預計傍晚會有結果。

食藥署表示，中聯油脂主動通報，其大豆沙拉油約1300公噸，批號為315-1150404，製造日期今年4月4日、有效日期今年9月30日在自主檢驗時，檢出苯駢芘8.1 μg/kg，不符我國「食品中汙染物質及毒素衛生標準」限量標準2.0 μg/kg，這批油品供應泰山、福壽及福懋使用，業者啟動下架回收機制。

食藥署目前統計，這批多達1300公噸的問題原料油已經流入泰山（約291公噸）、福壽（約421公噸），以及福懋（約588公噸）等三大油廠，共高達21項油品受到波及中鏢，台中市食安處下令全面停產。

台中市政府證實，目前問題油通報品項增至「21個品項、24批號」 ，業務用油部分，新增了餐飲業、小吃攤最常使用的「福懋益康大豆沙拉油 18L、18kg」以及「益康烹調油 18L」。

台中市食安處已會同食藥署勒令中聯油脂產線立即停工，並且依據中聯及三大食用油廠提供的下游出貨帳冊，正與各縣市衛生局聯合跨區全面追查18公升等大包裝業務用油品流向，清查包括如大賣場等末端通路，以及餐廳、早餐店、鹹酥雞攤等小吃攤，以及團膳工廠等。

由於這批問題油是在今年4月8日至10日之間，出貨給三大食用油廠並加工。由於當時正值學校學期期間，各界高度緊繃；據了解，食安處稽查員今早先針大賣場等末端通路清查，預計傍晚發布第一波稽查結果。

食安處強調，若在後續清查中發現任何下游業者有規避、隱匿、或經通知仍不配合下架、不通報者，將依食安法重罰，可罰3萬元至300萬元。

中聯「大豆沙拉油」受影響產品品項與批號，紅框處為昨晚新增品項。圖／食藥署提供
中聯「大豆沙拉油」受影響產品品項與批號，紅框處為昨晚新增品項。圖／食藥署提供

台中 食安 沙拉油

延伸閱讀

整理包／苯駢芘超標沙拉油1300公噸流向3大廠 產品名單、退貨方式、健康風險一次看

1300噸問題油恐早已吃下肚？林淑芬爆「下游南僑驗出超標才揭發」

中聯油脂大豆沙拉油致癌物嚴重超標 台中食安處勒令立即停工回收

沙拉油驗出致癌物超標 新北衛生教育單位啟動專案稽查

相關新聞

三鶯線驚見「3個2號出口」民眾傻眼：約見面到底要去哪一個？

新北捷運三鶯線近日試營運，不少民眾搶搭首航體驗，不過卻有網友意外發現車站出口標示出現令人傻眼的設計，同一車站竟然出現3個「2號出口」，影片曝光後迅速在網路掀起討論，不少人直呼「太低級的錯誤」。

苯駢芘超標沙拉油惹議 專家點名2類食物：致癌物比蒸煮高37倍

「中聯油脂」股份有限公司自主檢驗發現約1300公噸大豆沙拉油含一級致癌物「苯駢芘」，油品流向泰山、福壽及福懋等業者，已啟動下架回收機制。食安專家「韋恩的食農生活」指出，苯駢芘除了可能出現在植物油中，炭烤及煙燻肉類也是常見來源，民眾應避免過量攝取。

整理包／苯駢芘超標沙拉油1300公噸流向3大廠 產品名單、退貨方式、健康風險一次看

國內大豆沙拉油發現含有超標苯駢芘，涉及1300公噸，供應三大品牌。消費者可依指引退貨，並需停止使用相關產品，保障健康安全。

東部海域凌晨0時31分規模4.3地震 最大震度2級

2026年7月2日凌晨00時31分，臺灣東部海域發生芮氏規模4.3地震，最大震度為宜蘭縣、新北市及臺北市2級，深度56公里。此次地震為淺層震源，感受輕微搖晃，未傳出災情。

腳麻、刺痛別輕忽！部苗七分病友會提醒 糖尿病神經病變恐致潰瘍截肢

糖尿病患者如果長期血糖控制不佳，除影響生活品質，更可能引發不可逆的神經損傷。衛福部苗栗醫院提醒，糖尿病神經病變是糖尿病最常見的慢性併發症之一，患者初期常出現腳麻、刺痛、灼熱感等症狀，若未及時發現與治療，嚴重時恐導致足部潰瘍、感染，甚至面臨截肢風險，醫師呼籲糖友積極控制血糖，並養成每日足部檢查習慣，降低併發症發生機率。

米克拉淹水慰助金每戶最高3萬元 初估8千受災戶

日前受到米克拉颱風外圍環流及強烈西南風影響，全台多日連續豪雨不斷，初估全台約8000戶居民受災，經濟部今日宣布「米克拉颱風淹水慰助金專案」，因水災淹水30公分以上、即發給慰助金1萬元，50公分以上2萬元，若有家電財損，再加發1萬元財損慰助金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。