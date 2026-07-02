致癌物超標4倍！台中突擊大賣場、小吃攤 追1300公噸沙拉油流向

中聯油脂公司爆出自主驗出1300公噸大豆沙拉油一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，供應泰山、福壽及福懋等三大食用油廠，引爆食安爭議。台中市政府證實，最新公布問題油品項增至21項、24批號，並新增餐飲業、小吃攤最常使用的2款業務用油，食安處稽查人員今早針對大賣場等末端通路清查，預計傍晚會有結果。

食藥署表示，中聯油脂主動通報，其大豆沙拉油約1300公噸，批號為315-1150404，製造日期今年4月4日、有效日期今年9月30日在自主檢驗時，檢出苯駢芘8.1 μg/kg，不符我國「食品中汙染物質及毒素衛生標準」限量標準2.0 μg/kg，這批油品供應泰山、福壽及福懋使用，業者啟動下架回收機制。

食藥署目前統計，這批多達1300公噸的問題原料油已經流入泰山（約291公噸）、福壽（約421公噸），以及福懋（約588公噸）等三大油廠，共高達21項油品受到波及中鏢，台中市食安處下令全面停產。

台中市政府證實，目前問題油通報品項增至「21個品項、24批號」 ，業務用油部分，新增了餐飲業、小吃攤最常使用的「福懋益康大豆沙拉油 18L、18kg」以及「益康烹調油 18L」。

台中市食安處已會同食藥署勒令中聯油脂產線立即停工，並且依據中聯及三大食用油廠提供的下游出貨帳冊，正與各縣市衛生局聯合跨區全面追查18公升等大包裝業務用油品流向，清查包括如大賣場等末端通路，以及餐廳、早餐店、鹹酥雞攤等小吃攤，以及團膳工廠等。

由於這批問題油是在今年4月8日至10日之間，出貨給三大食用油廠並加工。由於當時正值學校學期期間，各界高度緊繃；據了解，食安處稽查員今早先針大賣場等末端通路清查，預計傍晚發布第一波稽查結果。

食安處強調，若在後續清查中發現任何下游業者有規避、隱匿、或經通知仍不配合下架、不通報者，將依食安法重罰，可罰3萬元至300萬元。