乳癌婦標靶治療頭皮潰爛痛不欲生 奇美醫院35天助擺脫感染惡夢

高雄市64歲許姓乳癌患者接受標靶治療期間，因副作用導致頭皮大面積潰瘍，又因誤信「傷口不能碰水」，長達45天不敢洗頭，引發嚴重感染，甚至一度中斷抗癌療程。經奇美醫院傷口照護中心透過細菌培養、抗生素治療、專業清創及正確傷口清潔照護，35天成功讓傷口癒合，不僅恢復正常生活，也順利完成後續標靶治療。

許姓婦人今天現身說法，她因罹患乳癌，歷經乳房切除、化學治療及放射治療後持續接受標靶治療，卻因藥物副作用造成頭頂及後枕部出現多處侵蝕性傷口，伴隨紅腫、厚痂、滲液及劇烈疼痛，不但夜夜難眠，也因外觀改變減少社交，身心承受極大壓力。

更因擔心「傷口不能碰水」，她在傷口出現後整整45天未洗頭，導致皮脂、皮屑、滲液及殘留藥膏堆積，引發細菌感染，傷口持續惡化。她曾到處求醫約1個月，也曾住院8天，始終未見改善，甚至痛到必須依賴止痛藥與安眠藥，頭部一碰枕頭便劇痛，幾乎無法平躺。

直到女兒透過網路得知奇美醫院曾治療類似案例，去年9月陪同前往就醫。第一次看診時忍不住向醫師求助「陳醫師，救救我。」因當時疼痛已讓她痛不欲生。

奇美醫院整形外科主任陳俊嘉與傷口照護中心團隊先進行傷口細菌培養，依培養結果使用適當抗生素，並搭配專業清創、頭皮清潔及居家換藥指導，歷時35天讓傷口順利癒合。後續追蹤約7個月，恢復情況良好，並已完成後續標靶治療，生活恢復正常。

陳俊嘉表示，標靶治療已是乳癌重要治療方式，但常見副作用之一為皮膚毒性反應，包括皮疹、侵蝕、潰瘍及感染等。頭皮因毛髮覆蓋，不少患者擔心碰水會刺激傷口而停止清潔，反而使皮脂、皮屑、滲液及藥膏殘留堆積，提供細菌滋生環境。

他指出，頭皮皮膚屏障受損後若未維持適當清潔，容易形成細菌生物膜，使傷口長期處於發炎狀態，增加癒合困難，因此「不敢洗頭」往往才是傷口反覆感染、久治不癒的重要原因。

許女士表示，治療期間因傷口過於嚴重，標靶療程曾中斷約3個月，待感染控制後才恢復治療。她之前也曾服用抗生素，但效果有限，即使更換不同醫師，傷口仍未改善，直到奇美醫院依細菌培養結果對症下藥，配合完整傷口照護，傷勢才逐漸好轉。

奇美醫院傷口照護中心護理師莊玟玲表示，許女士每次換藥約需1個半小時，除清創外，還需修剪頭髮、清除膿液、厚痂及壞死組織，避免毛髮影響藥物作用。她笑說，自己因此「第一次學會幫病人剪頭髮」，希望讓患者減少不適，也提升治療效果。

莊玟玲指出，傷口照護中心收治個案相當多元，包括糖尿病足、靜脈性及動脈性潰瘍、惡性腫瘤傷口、化療或標靶治療造成的皮膚毒性反應、放射線治療傷口、燒燙傷、外傷、犬貓咬傷及術後傷口等，凡屬複雜、久治不癒的傷口，都可由跨專業團隊介入照護，提高癒合機會。

奇美醫院整形外科主任陳俊嘉說明，標靶藥物已是乳癌重要治療方式，但臨床上常見副作用之一就是「皮膚毒性反應」，包括皮疹、侵蝕、潰瘍與感染。記者吳淑玲／攝影