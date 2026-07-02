越線拍照驚險 普悠瑪進嘉義站鳴笛減速 台鐵：每天這時段壓力最緊繃

彰化縣上月才發生鐵道迷疑為拍照侵入軌道發生憾事，類似驚險場景上午又在嘉義火車站上演。上午有臉書粉專貼文107次普悠瑪號列車進入嘉義站前，疑因拍照旅客越過安全線，險些跌落軌道，列車緊急煞車，旅客被擦撞到衣角，無大礙，鐵路警察帶回說明，引發網友熱議。不過，台鐵嘉義站站長張環麟澄清，網路流傳內容與實際情況有出入。

張環麟表示，上午107次普悠瑪號進站時，列車以極低速、近乎龜速進站，並持續鳴笛警示，現場並沒有發生旅客遭列車擦撞，也沒有人被鐵路警察帶回，而是車站保全人員勸導。

雖然沒有造成傷亡，但張環麟坦言，旅客越線拍照情形屢見不鮮，也是嘉義車站每天最令人擔心的問題。嘉義火車站是阿里山林鐵小火車起始站，台鐵與阿里山小火車共用月台，每天上午9時至10時正值阿里山列車發車時段，大批遊客、鐵道迷聚集拍照，常有人為了取得最佳角度，不顧危險跨越安全線，甚至逼近月台邊緣，增加意外發生風險。

張環麟表示，每天這段時間都是站務人員最緊繃時刻，不僅保全人員必須不斷巡視、吹哨示警，站務人員也會透過廣播提醒旅客注意安全。今天普悠瑪號進站前，他更特別通知列車駕駛加強鳴笛，希望提醒聚集拍照的民眾遠離月台邊緣，避免發生危險。越線拍照違反安全規範，更可能危及自身與列車行車安全。雖然目前相關法規對於單純越過月台安全線並沒有裁罰規定，車站只能持續勸導，但仍呼籲民眾切勿心存僥倖，不要為了一張照片，把自己置於危險之中。

事件曝光後，再度引發鐵道迷社群討論。發布訊息的臉書粉專「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」，網友留言，今年類似事件已經發生多次，「不越線拍照真的很難嗎？」「前陣子彰化才發生憾事，怎麼還有人不怕？」「希望大家尊重安全線，也尊重列車行車安全。」台鐵再次提醒，月台上黃色警戒線是保障旅客安全的重要防線，列車進站時請務必站在安全線後方，切勿跨越或探身拍照，以免瞬間失足釀成無法挽回的悲劇。