快訊

來辦公室看101夜景…台大婦癌名醫下藥性侵3女手法曝

廣場舞音樂惹殺機...台中狠男攜3刀猛刺土風舞老師 再衝國道遭撞斷腿

世足探戈軍團！「阿根廷公牛」勞塔羅的足球傳奇

越線拍照驚險 普悠瑪進嘉義站鳴笛減速 台鐵：每天這時段壓力最緊繃

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台鐵普悠瑪列車停靠嘉義火車站示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照
台鐵普悠瑪列車停靠嘉義火車站示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照

彰化縣上月才發生鐵道迷疑為拍照侵入軌道發生憾事，類似驚險場景上午又在嘉義火車站上演。上午有臉書粉專貼文107次普悠瑪號列車進入嘉義站前，疑因拍照旅客越過安全線，險些跌落軌道，列車緊急煞車，旅客被擦撞到衣角，無大礙，鐵路警察帶回說明，引發網友熱議。不過，台鐵嘉義站站長張環麟澄清，網路流傳內容與實際情況有出入。

張環麟表示，上午107次普悠瑪號進站時，列車以極低速、近乎龜速進站，並持續鳴笛警示，現場並沒有發生旅客遭列車擦撞，也沒有人被鐵路警察帶回，而是車站保全人員勸導。

雖然沒有造成傷亡，但張環麟坦言，旅客越線拍照情形屢見不鮮，也是嘉義車站每天最令人擔心的問題。嘉義火車站是阿里山林鐵小火車起始站，台鐵與阿里山小火車共用月台，每天上午9時至10時正值阿里山列車發車時段，大批遊客、鐵道迷聚集拍照，常有人為了取得最佳角度，不顧危險跨越安全線，甚至逼近月台邊緣，增加意外發生風險。

張環麟表示，每天這段時間都是站務人員最緊繃時刻，不僅保全人員必須不斷巡視、吹哨示警，站務人員也會透過廣播提醒旅客注意安全。今天普悠瑪號進站前，他更特別通知列車駕駛加強鳴笛，希望提醒聚集拍照的民眾遠離月台邊緣，避免發生危險。越線拍照違反安全規範，更可能危及自身與列車行車安全。雖然目前相關法規對於單純越過月台安全線並沒有裁罰規定，車站只能持續勸導，但仍呼籲民眾切勿心存僥倖，不要為了一張照片，把自己置於危險之中。

事件曝光後，再度引發鐵道迷社群討論。發布訊息的臉書粉專「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」，網友留言，今年類似事件已經發生多次，「不越線拍照真的很難嗎？」「前陣子彰化才發生憾事，怎麼還有人不怕？」「希望大家尊重安全線，也尊重列車行車安全。」台鐵再次提醒，月台上黃色警戒線是保障旅客安全的重要防線，列車進站時請務必站在安全線後方，切勿跨越或探身拍照，以免瞬間失足釀成無法挽回的悲劇。

台鐵 普悠瑪號 彰化縣

延伸閱讀

網傳嘉義旅客越線拍照險落軌 害普悠瑪急煞 警駁：不實傳聞

阿里山林鐵進站遊客多 網傳普悠瑪擦撞意外台鐵證實誤傳

台鐵桃園站店家火災不影響列車營運 嚴重積水月台電梯暫時停用

台鐵改點亂通勤節奏？竹科人怨轉乘候車時間拉長 新增班次「難趕上高鐵」

相關新聞

三鶯線驚見「3個2號出口」民眾傻眼：約見面到底要去哪一個？

新北捷運三鶯線近日試營運，不少民眾搶搭首航體驗，不過卻有網友意外發現車站出口標示出現令人傻眼的設計，同一車站竟然出現3個「2號出口」，影片曝光後迅速在網路掀起討論，不少人直呼「太低級的錯誤」。

苯駢芘超標沙拉油惹議 專家點名2類食物：致癌物比蒸煮高37倍

「中聯油脂」股份有限公司自主檢驗發現約1300公噸大豆沙拉油含一級致癌物「苯駢芘」，油品流向泰山、福壽及福懋等業者，已啟動下架回收機制。食安專家「韋恩的食農生活」指出，苯駢芘除了可能出現在植物油中，炭烤及煙燻肉類也是常見來源，民眾應避免過量攝取。

整理包／苯駢芘超標沙拉油1300公噸流向3大廠 產品名單、退貨方式、健康風險一次看

國內大豆沙拉油發現含有超標苯駢芘，涉及1300公噸，供應三大品牌。消費者可依指引退貨，並需停止使用相關產品，保障健康安全。

東部海域凌晨0時31分規模4.3地震 最大震度2級

2026年7月2日凌晨00時31分，臺灣東部海域發生芮氏規模4.3地震，最大震度為宜蘭縣、新北市及臺北市2級，深度56公里。此次地震為淺層震源，感受輕微搖晃，未傳出災情。

乳癌婦標靶治療頭皮潰爛痛不欲生 奇美醫院35天助擺脫感染惡夢

高雄市64歲許姓乳癌患者接受標靶治療期間，因副作用導致頭皮大面積潰瘍，又因誤信「傷口不能碰水」，長達45天不敢洗頭，引發嚴重感染，甚至一度中斷抗癌療程。經奇美醫院傷口照護中心透過細菌培養、抗生素治療、專業清創及正確傷口清潔照護，35天成功讓傷口癒合，不僅恢復正常生活，也順利完成後續標靶治療。

越線拍照驚險 普悠瑪進嘉義站鳴笛減速 台鐵：每天這時段壓力最緊繃

彰化縣上月才發生鐵道迷疑為拍照侵入軌道發生憾事。類似驚險場景上午又在嘉義火車站上演。上午有臉書粉專貼文107次普悠瑪號列車進入嘉義站前，疑因拍照旅客越過安全線，險些跌落軌道，列車緊急煞車，旅客被擦撞到衣角，無大礙，鐵路警察帶回說明，引發網友熱議。不過，台鐵嘉義站站長張環麟澄清，網路流傳內容與實際情況有出入。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。