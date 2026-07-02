阿里山林鐵進站遊客多 網傳普悠瑪擦撞意外台鐵證實誤傳

網路社群媒體今天發布一則台鐵訊息，內容指稱「107次普悠瑪嘉義進站前因拍照旅客越線且險些掉落軌道而急煞，旅客被擦撞到衣角，無大礙，鐵路警察已帶回到案說明」。對此，台鐵嘉義派出所澄清，早上確實因阿里山林鐵進站而有較多觀光旅客，但列車均是自行減速進站，絕無旅客越線遭擦撞急煞或被警方帶回的事情。

今天上午網路社群「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」在9時56分貼出通報，指稱台鐵107次普悠瑪號在嘉義站發生因旅客拍照越線差點落軌的驚險事件，甚至形容「旅客被擦撞到衣角」。該則訊息隨即引發內部與鐵道迷關注。

嘉義派出所表示，今天上午接近10時左右，由於阿里山林鐵準備進站，現場吸引較多名旅客聚集拍照，現場人數確實比較多。不過，107次普悠瑪列車本來就是依正常程序自行減速進站，完全沒有發生如同網路所傳「旅客越線遭擦撞、列車急煞」的情況。

警方表示，經第一時間向行車室、運轉員及現場指揮的站長確認，運轉一切正常，鐵路警察也沒有帶回任何涉案人員，該則網路訊息是不實傳聞。鐵警呼籲，有關鐵路運行與事故訊息，民眾應以台鐵官方網站或正式發布的公告為主，切勿輕信或轉傳未經證實的網路社群消息。