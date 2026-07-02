婦團、立委轟事後避孕藥納管「開倒車」 是否有聽女性聲音、弱勢權益

食藥署日前預告「嚴管事後避孕藥」，將Levonorgestrel、Ulipristal acetate二款事後藥納入追訴或追蹤藥品，引發外界正反意見。今多名立委及婦團開記者會呼籲不要阻斷女性保護身體權利，預告後要不要上路，期待今年底前召開公聽會，並要求在沒有配套措施及性別影響評估前，不會貿然實施。

台灣女人連線於2024年進行「事後避孕藥放寬為指示用藥」問卷調查，結果顯示，超過6成5的民眾支持放寬管制，主要理由包括「方便即時取得」與「提高女性自主」。結果顯示，社會已逐步理解事後避孕藥作為緊急避孕資源的重要性，也期待制度朝向提升可近性的方向前進。然而，本次政策方向卻與民意背道而馳。

此外，國際趨勢亦朝向提高緊急避孕資源的可近性，日本自2023年起，推動事後避孕藥轉為指示用藥的試辦計畫與政策討論，並於今年起開放民眾可直接於藥局取得；英國已全面於指定藥局提供免費事後避孕藥；法國則開放女性可於藥局免費、免處方取得；加拿大亦逐步將事後避孕藥納入免費項目。各國制度的共同方向皆為提升可近性、可負擔性，而非加強管制、為難女性。

台灣女人連線常務理事黃淑英表示，目前醫界藥界無共識，沒社會對話也沒政策評估，竟更嚴格納入系統，根本是為難女人槓上女人。且世界衛生組織早在多年前建議將事後避孕藥改成指示藥，全球到2023年為止已經有90個國家已改成指示用藥。

黃淑英說，有醫師談及避孕藥失敗、事後避孕藥失敗或是子宮外孕的問題，都可以靠配套、衛教來處理。衛福部要試辦需要審慎評估風險及有配套措施因應。

婦女新知基金會倡議部主任陳政隆表示，這次納管的3種藥品，其中2款對於女性傷害較低，為何要無視世衛、CEDAW組織建議，政府在婦女保健政策應要納入女性的自主權、隱私權、保密權還有知情同意權以及選擇權。

陳政隆呼籲，第一，政府不應該在任何沒有任何政策配套下就加強管控力道，第二，研擬事後避孕藥轉為指示用藥的相關配套要邀請婦女團體共同研商，以確實兼顧到不同區域、階級、族群的女性她們的避孕需求，第三，政府要承諾挹注足夠的資源、預算來建置友善的支持服務，確保無論是否想要生育的女性都能夠獲得良好的生殖健康照顧。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，將2款緊急事後避孕藥納入追蹤相當反對，台灣沒有接軌國際反而開倒車。但事實上偏鄉婦產科減少，反而藥局持續增加，加上避孕藥有72小時的黃金時間，愈晚吃效果愈差。

杜瑛秋說，親密包利關係者、移工等，假日發生性行為，周間又要上班，沒有時間去看醫生，只能在網路上買藥，也可能買到假藥且非預期懷孕，呼籲政策應鬆綁。

立委林月琴表示，今天衛福部長石崇良承諾，配套沒完成不會貿然上路，同時也期待衛福部要舉行公聽會及要求要有性別影響評估，真正負責任的管理不是把藥關起來，而是要讓需要的女性能夠合法、安全、及時、保密、安心的取得協助。

立委黃捷、張雅琳、吳沛憶也表達，接到許多陳情政策是否有問過女性，若遇到暴力性行為沒有緊急避孕資源誰要承擔，都是弱勢女性來承擔，且藥品流向會增加藥局負擔，會不會發生診所不進藥的狀況，呼籲政府要感同身受女性。