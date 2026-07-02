快訊

來辦公室看101夜景…台大婦癌名醫下藥性侵3女手法曝

廣場舞音樂惹殺機...台中狠男攜3刀猛刺土風舞老師 再衝國道遭撞斷腿

世足探戈軍團！「阿根廷公牛」勞塔羅的足球傳奇

聽新聞
0:00 / 0:00

婦團、立委轟事後避孕藥納管「開倒車」 是否有聽女性聲音、弱勢權益

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
食藥署日前預告「嚴管事後避孕藥」，將Levonorgestrel、Ulipristal acetate二款事後藥納入追訴或追蹤藥品，引發外界正反意見，今多名立委及婦團開記者會呼籲不要阻斷女性保護身體權利。記者翁唯真／攝影
食藥署日前預告「嚴管事後避孕藥」，將Levonorgestrel、Ulipristal acetate二款事後藥納入追訴或追蹤藥品，引發外界正反意見，今多名立委及婦團開記者會呼籲不要阻斷女性保護身體權利。記者翁唯真／攝影

食藥署日前預告「嚴管事後避孕藥」，將Levonorgestrel、Ulipristal acetate二款事後藥納入追訴或追蹤藥品，引發外界正反意見。今多名立委及婦團開記者會呼籲不要阻斷女性保護身體權利，預告後要不要上路，期待今年底前召開公聽會，並要求在沒有配套措施及性別影響評估前，不會貿然實施。

台灣女人連線於2024年進行「事後避孕藥放寬為指示用藥」問卷調查，結果顯示，超過6成5的民眾支持放寬管制，主要理由包括「方便即時取得」與「提高女性自主」。結果顯示，社會已逐步理解事後避孕藥作為緊急避孕資源的重要性，也期待制度朝向提升可近性的方向前進。然而，本次政策方向卻與民意背道而馳。

此外，國際趨勢亦朝向提高緊急避孕資源的可近性，日本自2023年起，推動事後避孕藥轉為指示用藥的試辦計畫與政策討論，並於今年起開放民眾可直接於藥局取得；英國已全面於指定藥局提供免費事後避孕藥；法國則開放女性可於藥局免費、免處方取得；加拿大亦逐步將事後避孕藥納入免費項目。各國制度的共同方向皆為提升可近性、可負擔性，而非加強管制、為難女性。

台灣女人連線常務理事黃淑英表示，目前醫界藥界無共識，沒社會對話也沒政策評估，竟更嚴格納入系統，根本是為難女人槓上女人。且世界衛生組織早在多年前建議將事後避孕藥改成指示藥，全球到2023年為止已經有90個國家已改成指示用藥。

黃淑英說，有醫師談及避孕藥失敗、事後避孕藥失敗或是子宮外孕的問題，都可以靠配套、衛教來處理。衛福部要試辦需要審慎評估風險及有配套措施因應。

婦女新知基金會倡議部主任陳政隆表示，這次納管的3種藥品，其中2款對於女性傷害較低，為何要無視世衛、CEDAW組織建議，政府在婦女保健政策應要納入女性的自主權、隱私權、保密權還有知情同意權以及選擇權。

陳政隆呼籲，第一，政府不應該在任何沒有任何政策配套下就加強管控力道，第二，研擬事後避孕藥轉為指示用藥的相關配套要邀請婦女團體共同研商，以確實兼顧到不同區域、階級、族群的女性她們的避孕需求，第三，政府要承諾挹注足夠的資源、預算來建置友善的支持服務，確保無論是否想要生育的女性都能夠獲得良好的生殖健康照顧。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，將2款緊急事後避孕藥納入追蹤相當反對，台灣沒有接軌國際反而開倒車。但事實上偏鄉婦產科減少，反而藥局持續增加，加上避孕藥有72小時的黃金時間，愈晚吃效果愈差。

杜瑛秋說，親密包利關係者、移工等，假日發生性行為，周間又要上班，沒有時間去看醫生，只能在網路上買藥，也可能買到假藥且非預期懷孕，呼籲政策應鬆綁。

立委林月琴表示，今天衛福部長石崇良承諾，配套沒完成不會貿然上路，同時也期待衛福部要舉行公聽會及要求要有性別影響評估，真正負責任的管理不是把藥關起來，而是要讓需要的女性能夠合法、安全、及時、保密、安心的取得協助。

立委黃捷、張雅琳、吳沛憶也表達，接到許多陳情政策是否有問過女性，若遇到暴力性行為沒有緊急避孕資源誰要承擔，都是弱勢女性來承擔，且藥品流向會增加藥局負擔，會不會發生診所不進藥的狀況，呼籲政府要感同身受女性。

食藥署 避孕藥

延伸閱讀

事後避孕藥擬納追蹤 婦團籲應重視女性需求

事後避孕藥嚴管惹議 食藥署擬雙軌並行

嚴管事後避孕藥掀風暴 醫：亂吃有風險「安全比自由更重要」

「男人沒保險套就別跟他上床」嚴管事後藥炸鍋 林靜儀遭批角色混淆

相關新聞

三鶯線驚見「3個2號出口」民眾傻眼：約見面到底要去哪一個？

新北捷運三鶯線近日試營運，不少民眾搶搭首航體驗，不過卻有網友意外發現車站出口標示出現令人傻眼的設計，同一車站竟然出現3個「2號出口」，影片曝光後迅速在網路掀起討論，不少人直呼「太低級的錯誤」。

苯駢芘超標沙拉油惹議 專家點名2類食物：致癌物比蒸煮高37倍

「中聯油脂」股份有限公司自主檢驗發現約1300公噸大豆沙拉油含一級致癌物「苯駢芘」，油品流向泰山、福壽及福懋等業者，已啟動下架回收機制。食安專家「韋恩的食農生活」指出，苯駢芘除了可能出現在植物油中，炭烤及煙燻肉類也是常見來源，民眾應避免過量攝取。

整理包／苯駢芘超標沙拉油1300公噸流向3大廠 產品名單、退貨方式、健康風險一次看

國內大豆沙拉油發現含有超標苯駢芘，涉及1300公噸，供應三大品牌。消費者可依指引退貨，並需停止使用相關產品，保障健康安全。

東部海域凌晨0時31分規模4.3地震 最大震度2級

2026年7月2日凌晨00時31分，臺灣東部海域發生芮氏規模4.3地震，最大震度為宜蘭縣、新北市及臺北市2級，深度56公里。此次地震為淺層震源，感受輕微搖晃，未傳出災情。

乳癌婦標靶治療頭皮潰爛痛不欲生 奇美醫院35天助擺脫感染惡夢

高雄市64歲許姓乳癌患者接受標靶治療期間，因副作用導致頭皮大面積潰瘍，又因誤信「傷口不能碰水」，長達45天不敢洗頭，引發嚴重感染，甚至一度中斷抗癌療程。經奇美醫院傷口照護中心透過細菌培養、抗生素治療、專業清創及正確傷口清潔照護，35天成功讓傷口癒合，不僅恢復正常生活，也順利完成後續標靶治療。

越線拍照驚險 普悠瑪進嘉義站鳴笛減速 台鐵：每天這時段壓力最緊繃

彰化縣上月才發生鐵道迷疑為拍照侵入軌道發生憾事。類似驚險場景上午又在嘉義火車站上演。上午有臉書粉專貼文107次普悠瑪號列車進入嘉義站前，疑因拍照旅客越過安全線，險些跌落軌道，列車緊急煞車，旅客被擦撞到衣角，無大礙，鐵路警察帶回說明，引發網友熱議。不過，台鐵嘉義站站長張環麟澄清，網路流傳內容與實際情況有出入。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。