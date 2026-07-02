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網傳嘉義旅客越線拍照險落軌 害普悠瑪急煞 警駁：不實傳聞

聯合報／ 記者楊德宜李宗祐／台北即時報導
台鐵普悠瑪列車停靠嘉義站示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照
台鐵普悠瑪列車停靠嘉義站示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照

彰化縣上月才發生鐵道迷疑為拍照侵入軌道發生憾事，「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專表示，台鐵訊息今天上午107次普悠瑪號，在嘉義進站前，因拍照旅客越線、且險些掉落軌道而急煞，旅客被擦撞到衣角，無大礙，鐵路警察已帶回到案說明。不過，警方澄清此為不實傳聞。

鐵路警方向行車室、運轉員及現場指揮的站長確認，運轉一切正常，澄清鐵路警察也沒有帶回任何涉案人員，該則網路訊息是不實傳聞。有關鐵路運行與事故訊息，民眾應以台鐵官方網站或正式發布的公告為主，切勿輕信或轉傳未經證實的網路社群消息。

其他網友表示，「類似情形今年幾次了」、「不越線拍照很難？」、「都違規了還帶回說明，應該直接開罰，就是因為都沒開罰，這些愛拍照的才會一直越線」、「要當火車迷鐵道迷又愛越過黃線，這種不管有沒有掉落軌道影響列車營運都直接開罰下去，我以前在桃園火車站、內壢火車站拍火車我都不會超越黃線外拍車，我都是在黃線內拍車比較安全」、「台鐵日常，這應該是每天月台上都會發生的事情吧」。

「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」下午發表道歉與更正啟示，指早上107次普悠瑪嘉義進站越線拍照與鐵警帶回旅客之情事，為社群台鐵員工誤傳，造成社群討論與台鐵公司困擾，致上12萬分歉意，下次類似事件將直接與相關同仁查證再發出。

普悠瑪 嘉義 鐵道

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彰化縣上月才發生鐵道迷疑為拍照侵入軌道發生憾事。類似驚險場景上午又在嘉義火車站上演。上午有臉書粉專貼文107次普悠瑪號列車進入嘉義站前，疑因拍照旅客越過安全線，險些跌落軌道，列車緊急煞車，旅客被擦撞到衣角，無大礙，鐵路警察帶回說明，引發網友熱議。不過，台鐵嘉義站站長張環麟澄清，網路流傳內容與實際情況有出入。

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