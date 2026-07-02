1300噸致癌物超標4倍沙拉油流入泰山、福壽及福懋 中聯油脂道歉了

中聯油脂公司爆出1300公噸大豆沙拉油一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，供應泰山、福壽及福懋等三大廠，引爆食安爭議。中聯油脂發表致歉聲明表示，6月29日傍晚接獲自主送第三方查驗報告，隔天即通知三大廠停止該批次出貨，並宣布成立專案小組查明原因，並全力配合調查，及協助客戶保障權益。

食藥署說明，中聯油脂主動通報，「大豆沙拉油」約1300公噸，批號為315-1150404，製造日期今年4月4日、有效日期今年9月30日，於自主檢驗時，檢出苯駢芘8.1 μg/kg，不符我國「食品中汙染物質及毒素衛生標準」限量標準2.0 μg/kg，這批大豆沙拉油供應泰山、福壽及福懋使用。食藥署獲報後，已要求涉及產品全面下架並展開回收作業。

中聯油脂在官網發布致歉聲明稿表示，公司加工沙拉油供應福壽、福懋及泰山企業。6月29日傍晚接獲自主送第三方檢驗報告，發現批號315-1150404沙拉油的苯駢芘（BaP）超標，隔天立即通知下游3家公司停止停止該批次出貨，並完成通報主管機關。

中聯油脂說明，現行法規規定每半年需抽樣送檢，公司從嚴每季定期委外檢驗，除上列異常批次，其他批次檢驗數值皆符合法規規範。公司為恪守食安高標準，立即實施嚴格自主加強管理，啟動每批次油品委外送驗，確認品質合格方可放行出貨。

中聯油脂強調，針對這次異常事件，公司已成立專案小組查明苯駢芘發生原因，並提出再發防止對策，爾後加嚴驗收原料及增加自主檢驗頻率，對於此次事件可能造成之食安疑慮，公司將秉持公開透明、誠實負責的態度，配合主管機關調查，並將全力協助處理後續客戶權益保障事宜。

台中市食安處稽查人員到中聯油脂取樣油品檢驗。圖／台中市食安處提供

台中市食安處稽查人員到中聯油脂取樣油品檢驗。圖／台中市食安處提供