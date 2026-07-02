捷運車廂驚見「巨鼠打鬧劇」乘客反應兩極 北捷：影響秩序可勸離

台北市捷運淡水信義線近日出現兩名身穿大型充氣老鼠裝的民眾在車廂內疑似做出表演、打鬧活動，扮演被打倒在地的「巨鼠」則不斷發出哀叫聲。影片曝光後引起逾十萬網友按讚，逾千名網友在留言區熱議，部分網友認為畫面相當逗趣，但也有人擔憂此舉可能影響公共安全及其他乘客感受。

原po在Threads以「紅線總能看到千奇百怪的事」為題po文，隨文附上一段在淡水信義線車廂內、兩名穿著大型充氣老鼠裝的民眾上演打鬧的影片。不少自稱是目擊者的網友留言表示，當時車廂內氣氛尷尬，有人直言：「挺無助的」。

另有乘客指出，經歷過捷運隨機攻擊事件後，對於無法辨識身分、穿著特殊裝扮進入車站的人士，警戒心自然提高，認為相關行為不宜視為娛樂。有網友質疑：「在經過江子翠站跟中山站兩起隨機殺人犯案件之後，居然還有人覺得這很有趣？中山站事件甚至才半年前而已耶。」

留言區也出現不同聲音，有人笑稱：「台北的老鼠已經這麼大隻了嗎」、「料理鼠亡」、「我們要開始紐約地鐵化了嗎？」，認為只是街頭表演或搞笑行為；但也有網友質疑，若在密閉車廂內製造騷動，與大聲播放音樂、使用擴音設備並無太大差別，恐影響其他乘客搭車權益。

也有網友貼出這兩位民眾疑似也出現在其他國家的交通站體內，表示：「他也不是第一次幹這種事了，只是在台灣的影片都沒放IG。」

有網友質疑表示：「為什麼沒有人按對講機通報？這是捷運不是舞台耶！」支持通報者認為，捷運屬於公共運輸空間，若有可能引起乘客恐慌或影響秩序的情況，應通知站務人員處理；反對者則認為，單純特殊裝扮未必構成危險，不應過度反應。

對此，台北捷運公司新聞組人員在留言區表示，本案雖未接獲旅客通報，但依據《旅客進站裝扮應行注意事項》，無正當理由佩戴面罩、面具等，導致無法辨識五官特徵，且經判斷有影響秩序或使人恐慌之虞者，將先行勸導；若當事人拒絕配合改善或無法改善，將請其改搭其他交通工具，如有爭議則會通知捷運警察到場協助處理。